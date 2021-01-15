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Büyükşehirden sokak sanatçılarına ve müzisyenlere pandemi desteği

15.01.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçimini sadece sektörden sağlayan sokak sanatçılarına ve müzisyenlere gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtmaya başladı.İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde sekteye uğrayan kültür-sanat üretiminin devam etmesi için mağduriyet yaşayan sektör emekçilerine omuz vermeyi sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçimini sadece sektörden sağlayan sokak sanatçılarına ve müzisyenlere gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtmaya başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde sekteye uğrayan kültür-sanat üretiminin devam etmesi için mağduriyet yaşayan sektör emekçilerine omuz vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda büyükşehir, geçimini sadece sektörden sağlayan sokak sanatçılarına ve müzisyenlere gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtmaya başladı. Dernek, birlik ve sektör temsilcilerinden gelen taleplerle oluşturulan liste kapsamında, toplamda bin gıda kolisi ve hijyen paketinin dağıtılacağı belirtildi.
İlk gıda ve hijyen paketlerinin dağıtımı ise Kültürpark’ta Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nun önünde yapıldı. Dağıtım alanında konuşan İzmir Müzisyenler ve Sanatçılar Derneği Başkanı Murat Vatankoş, pandemi döneminin müzisyenler için ciddi sıkıntılar oluşturduğunu söyleyerek, “Mart ayından beri çalışmıyoruz. Yazın bir kıpırdanma oldu; ama yaralarımıza pansuman olmaya yetmedi. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Tek temennimiz pandeminin sona ermesi ve işimize geri dönmemiz. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi destek oldu. Bugün de müzisyenlere gıda yardımı yapıyor” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da, pandemi sürecinde geçimini sokaktan sağlayan ve günlük gelir elde eden Roman vatandaşların çok etkilendiğini vurguladı.

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