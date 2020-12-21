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Büyükşehir’den suç duyurusu

SAMSUN HABERLERİ  | 21.12.2020 17:37 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi, rüşvet iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “20 Aralık 2020 tarihinde bir internet sitesi üzerinden canlı yayın yapan şahsın, tanıdığı bir kişiyi belediyemizde istediği daire başkanlığı ve müdürlük görevine getireceği teminatı ile ismini veremediği bir şahıs tarafından kendisinden 200 bin TL para istendiğine dair haber yapmıştır.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, rüşvet iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “20 Aralık 2020 tarihinde bir internet sitesi üzerinden canlı yayın yapan şahsın, tanıdığı bir kişiyi belediyemizde istediği daire başkanlığı ve müdürlük görevine getireceği teminatı ile ismini veremediği bir şahıs tarafından kendisinden 200 bin TL para istendiğine dair haber yapmıştır. Haberde yer alan kişi ve açıklamalar ile belediyemizin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Haber yapan gibi, kendisinden para isteyen kişi de belediyemiz çalışanı değildir. Böyle bir olayın belediyemizde gerçekleşmesi asla mümkün değildir. Bununla birlikte söz konusu iddialar ile ilgili olarak gerekli araştırmanın yapılması olaya karışan kişiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında yasal işlemler başlatılması için bugün itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

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