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Büyükşehir’den takdir toplayan sergi

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.07.2020 13:27 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları eğitmenleri tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz’da açılan ‘’Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale-15 Temmuz Ruhu’’ isimli sergi açıldığı tarihten bu yana herkesin takdirini kazandı.
Büyükşehir Belediyesi, milli ve manevi değerleri daha iyi anlayıp, bu değerlere sahip çıkmaya yönelik birçok çalışma yapıyor. Bu kapsamda 15 Temmuz günü KAYMEK A.Ş. tarafından kale içinde açılan “Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale - 15 Temmuz Ruhu’’ sergisi tarihi gözler önünü bir kez daha serdi. Açıldığı günden bu yana yeni normalleşme sürecindeki tedbir ve kurallar kapsamında yüzlerce misafir ağırlayan sergi, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. KAYMEK eğitmenleri tarafından yüzde 80 oranında atık madde kullanılarak 45 günde tamamlanan sergide 15 Temmuz’u ve 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin ruhunu adeta ince ince işleyerek yapılan eserler bulunuyor.
35 Eğitmen tarafından 47 eserin hikayeleştirildiği sergide 15 Temmuz Şehitler anıtının minyatürü, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Seyit Onbaşı, Nusret Mayın Gemisi, Kınalı Hasan, Zehirli Çivi ve Çarık, Çocuk Asker, Savaş Kahraman’larının konu edildiği ve hikayeleştirildiği eserler ile Geleneksel Türk El Sanatları teknikleriyle (ebru, çini, filografi, Maraş işi, kumaş boyama, nakış, hüsn-i hat) eserler mevcut.
Milli ve manevi değerleri yansıtan sergi, tüm hafta boyunca 08.30 ile 17.30’ta misafirlerini bekliyor olacak.

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