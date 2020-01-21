YURTHABER
  4. Büyükşehir’den taksici esnafına anket

Büyükşehir’den taksici esnafına anket

ANKARA HABERLERİ  | 21.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Ulaşım Plan ve Koordinasyon Merkezi (UKOME), Başkent’teki ticari taksilerle ilgili “Ticari Taksi Anketi” başlattı.Ulaşım Daire Başkanlığı anket aracılığıyla Ankara il sınırları içinde hizmet veren taksilerin kurallar çerçevesinde çalışması ve ulaşım kalitesini artırmak için hazırlanan “Ticari Taksi Yönergesi” hakkında taksicilerin görüşlerini alıyor.Başkent’te güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetinin sağlanmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu web sayfası üzerinden taksici esnafının sorunlarını çözmek ve hazırlanan yönerge hakkında görüşlerini almak için “Ticari Taksi Anketi” düzenliyor.Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 701 taksi sahibinin cep telefonlarına SMS mesajı göndererek, ankete katılmalarını istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Ulaşım Plan ve Koordinasyon Merkezi (UKOME), Başkent’teki ticari taksilerle ilgili “Ticari Taksi Anketi” başlattı.
Ulaşım Daire Başkanlığı anket aracılığıyla Ankara il sınırları içinde hizmet veren taksilerin kurallar çerçevesinde çalışması ve ulaşım kalitesini artırmak için hazırlanan “Ticari Taksi Yönergesi” hakkında taksicilerin görüşlerini alıyor.
Başkent’te güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetinin sağlanmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu web sayfası üzerinden taksici esnafının sorunlarını çözmek ve hazırlanan yönerge hakkında görüşlerini almak için “Ticari Taksi Anketi” düzenliyor.
Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 701 taksi sahibinin cep telefonlarına SMS mesajı göndererek, ankete katılmalarını istedi. 9 sorudan oluşan anket içeriğinde; şoförler kadar yolcuların can ve mal güvenliğinin korunması, çalışmaların belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması ile şehir içi trafik güvenliğinin bütünlüğüne ilişkin konular yer alıyor. Anketin son bölümünde de taksicilerden yönerge hakkında ve diğer konularda görüş ve önerilerini de bildirmeleri isteniyor.
Ankette ayrıca taksi ruhsat sahipleri ile şoförlerin hak ve yükümlülükleri, taksi duraklarının tasarımı, teknolojik uygulamaların araçlara entegrasyonu hakkında da esnafın görüşü alınıyor.
Kayıtsızlık ve kontrolsüzlük kaynaklı ehliyetsiz şahısların karışmış olduğu olayların vatandaş nezdinde taksici esnafının itibarını zedelediğine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Fatih Eryılmaz, şu bilgileri verdi:
“Bütün tarafları memnun edecek bir yönerge hazırladık. Ankara’nın yerel şartlarına uygun olmasını gözettik. Amacımız vatandaşın ve taksici esnafının görüşlerini almak. Ankara’da geçmiş zamanlarda birçok terör olayı oldu. Bu şahısların taksileri kullandıkları yapılan araştırma sonucu tespit edildi. Bir tedbir almak gerekiyordu. Yönergenin amacı taksici esnafımızın bozulmaya çalışılan imajını tekrar kurtarmak ve halkımızın güvenli bir şekilde bu araçları kullanabilmesi. Bugüne kadar taksiler kayıt altına alınmadığı için bu konuda bir kargaşa hüküm sürüyor. Düzenlemelerin taksici esnafımıza şöyle bir faydası da olacak. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı birçok genelge var. Şehrin güvenliği açısından, taksilerin düzeni açısından bütün bu elektronik sistemler yönergemizde yer alıyor. Yapacağımız düzenlemenin diğer bir faydası Uber araç sistemine karşı taksicilerimizi korumak. Taksilerde konfor anlamında bir iyileştirme yapılmadığı için vatandaşlarımız tarafından taksiler tercih edilmez hale geldi. Biz burada taksici esnafımızın hem bugün hem de yarın korunmasını istiyoruz ve bunu sağlayacağız. Belediye olarak bunlara teknolojik bir iyileştirme yapmak zorundayız. Uber veya başka bir şirket bu alana girerek kimsenin ekmeğiyle oynamasın. Vatandaşımız açısından önemi ise hangi takside kim çalışıyor? Taksi şoförü olmak için gerekli niteliklere ve aranılan şartlara sahip mi? Bunları vatandaş kadar bizim bilmemiz gerekiyor.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
TUSAŞ’tan ’Sıfır Atık’ uygulamasıTUSAŞ’tan ’Sıfır Atık’ uygulaması
Mamak’ın mahalleleri pırıl pırılMamak’ın mahalleleri pırıl pırıl
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:31
Sabah
07:59
Öğle
13:05
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:23

Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Altınkoru Eczanesi
Cankaya
Nazenin Eczanesi
Yenimahalle
İclal Eczanesi
Yenimahalle
Yeşilbayır Eczanesi
Mamak
Nar Eczanesi
Mamak
Oraklı Eczanesi
Cankaya
Büyük Mithatpaşa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Baskına giden polise oral seks teklifi

Baskına giden polise oral seks teklifi

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.