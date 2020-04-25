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Büyükşehir’den tarım işçilerine destek

ANTALYA HABERLERİ  | 25.04.2020 11:47 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgını ile ilgili önlemlerini en üst noktaya çıkararak ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda desteğini sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgını ile ilgili önlemlerini en üst noktaya çıkararak ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu’dan gelerek Serik ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan vatandaşlara da yardım elini uzattı.
Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın doğusundan batısına her ilçesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı dezenfekte ve ilaçlama ekipleri kamu kurumları, sokak ve caddeler olmak üzere kenti köşe bucak ilaçlamaya devam ediyor. Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı evde sağlık ekipleri, 65 yaş üzeri sağlık sorunları olan vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara korona önlemleri hakkında bilgi veriyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de gıda ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak Güneydoğu’dan gelerek Serik ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan vatandaşlara yardım elini uzattı.

70 vatandaşın bir aylık gıda ihtiyacı
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Serik İlçesi Cevizci Çiftliği istikametinde boş arazi ürerine konteyner evler yerleştirerek yaşamlarını sürdüren tarım işçilerinin yaşam alanlarını dezenfekte etti. Evde sağlık ekiplerinde yer alan doktorlar, işçilere korona virüs hakkında bilgiler vererek sosyal mesafe kurallarını anlattı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler konteynerlerde yaşayan yaklaşık 70 vatandaşın bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak yardım kolilerini teslim etti. Tarım işçileri yapılan yardımlardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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