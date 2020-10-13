YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Büyükşehir’den tartı denetimi

Büyükşehir’den tartı denetimi

SAMSUN HABERLERİ  | 13.10.2020 15:36 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kent merkezi ve ilçelerde kurulan halk pazarında tartı aletlerini denetledi.

Büyükşehir’den tartı denetimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kent merkezi ve ilçelerde kurulan halk pazarında tartı aletlerini denetledi. Yönetmeliğe uygun olmayan teraziler tespit edilerek yasal işlem uygulandı.
Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Ölçü Ayar Birimi ile zabıta ekipleri tarafından haftanın değişik günlerinde mahallelerde kurulan pazar yerlerinde tartı ve ölçü aletlerinin kontrol uygulaması yapılıyor. Yapılan denetimlerde tartıların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tip onayı alıp almadığı, CE işareti ve onaylanmış kuruluş numarası kontrolleri titizlikle inceleniyor. Son olarak Terme ilçesinde pazar yerinde yapılan denetimlerde 10 adet tartı aletinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan tip onayı alınmadığı tespit edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapılan denetimlerle vatandaşların maddi açıdan zarar görmesinin önüne geçildiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için büyük hassasiyet gösteriyoruz” dedi.
Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş ise pazar yerlerinde uygulama yaparak haksız kazancın önüne geçmeye çalıştıklarını söyleyerek, “Bugün de Terme ilçemizde denetim yaptık. Yaptığımız denetim sonucunda 10 adet tartının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan tip onayı almadığını tespit ettik. Gereken yasal uygulamaları başlattık. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile her zaman alışverişlerini yapmaları için denetimlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Büyükşehir’den tartı denetimi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Müdür Ergüder, Çelikhan ilçesini gezdi
Müdür Ergüder, Çelikhan ilçesini gezdi
Traktör ikiye ayrıldı, baba oğul ağır yaralandı
Traktör ikiye ayrıldı, baba oğul ağır yaralandı
Şahinbey’e 210 konut daha
Şahinbey’e 210 konut daha
İnci Kolejinde ilkokullar yüz yüze eğitime başladı
İnci Kolejinde ilkokullar yüz yüze eğitime başladı
ESENYURT'TA HIZLI GİDEN MİNİBÜSÇÜLERE TEPKİ
ESENYURT'TA HIZLI GİDEN MİNİBÜSÇÜLERE TEPKİ

Samsun Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:13
Sabah
06:37
Öğle
12:26
İkindi
15:32
Akşam
18:05
Yatsı
19:24

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Aka Eczanesi
Ilkadim
Hanife Eczanesi
Ilkadim
Karacan Eczanesi
Ilkadim
Subaşı Eczanesi
Atakum
Yeni Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bafra’da jandarma ekipleri uyuşturucu ve silah ele geçirdi
Bafra’da jandarma ekipleri uyuşturucu ve silah ele geçirdi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Diyet Yaparken Doğru Bilinen Yanlışlar
Diyet Yaparken Doğru Bilinen Yanlışlar
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.