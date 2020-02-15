YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Büyükşehir’den tiyatro ziyafeti

Büyükşehir’den tiyatro ziyafeti

ERZURUM HABERLERİ  | 15.02.2020 13:52 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro severlerle yeniden buluşturduğu “Oduncular” isimli oyuna ilgi büyük oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro severlerle yeniden buluşturduğu “Oduncular” isimli oyuna ilgi büyük oldu. Sebahattin Bulut anısına 11-13 Şubat tarihleri arasında İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve köy seyirlik tadında olan oyun, yediden yetmişe herkesin beğenisini kazandı. Yönetmenliğini Yakup Çağlayan’ın yaptığı oyunda Ercan Seval, Feridun Korukçu ve Ahmet Ayık gibi başarılı tiyatro sanatçılarının yanı sıra birçok genç oyuncu da rol aldı. Müzik düzenlemelerini TRT sanatçısı Mehmet Çalmaşur’un, müzik icralarını ise Metin Kara, Yavuz Sürmeli, Evren Örs ve Mustafa Özfidan’ın gerçekleştirdiği oyunda, hafızalarda iz bırakmış olan Erzurum türküleri de seslendirildi.
Geleneksel ortaoyunu biçimde kaleme alınan ve yeni bir daramaturji ile sahnelenen “Oduncular” isimli tiyatro oyununda, bir köy ağasının konağında yaşananlar konu edilirken, müzikle adeta nakış nakış işlenen oyun, dekor ve ışık tasarımıyla da tam not aldı. Eser Dursun’un ışık, Evren Örs’ün de dekor tasarımını üstlendiği oyunun dramaturjisini ise Ziya Kibar yaptı. Erzurumlu halkbilimci, oyun yazarı ve folklor insanı Sebahattin Bulut’un eserini, sıra dışı bir performansla sahneleyen oyuncular, İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde üç gün boyunca adeta tiyatro ziyafeti çekti. Sanatseverler, “Oduncular” isimli oyunu tekrar izlemekten büyük keyif aldıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Erzurum Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
05:38
Sabah
07:02
Öğle
12:34
İkindi
15:28
Akşam
17:56
Yatsı
19:15

Erzurum Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Güven Eczanesi
Palandoken
Deniz Eczanesi
Yakutiye
Serpil Eczanesi
Palandoken
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hacamat ile birçok dertten kurtulun

Hacamat ile birçok dertten kurtulun

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Maçın ardından

Maçın ardından

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.