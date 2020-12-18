Büyükşehir’den toplu taşıma araçlarında Korona virüs denetimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Covid-19 salgınına karşı toplu taşıma araçlarında maske, sosyal mesafe, hijyen ve HES kodu denetimleri yaparak, sürücü ve yolcuları pandemi kuralları hakkında bilgilendirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri il genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske, sosyal mesafe, hijyen ve HES kodu denetimi yaptı. Denetimler sırasında şoförlere ve yolculara pandemi kuralları hakkında bilgiler veren ekipler, kişisel elektronik otobüs biniş kartına HES Kodu tanımlatılması, nakit ücret ile binişin kaldırıldığı ve seyahat süresi boyunca maske kullanımının önemi konularında uyarılarda bulundu.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından anlık görüntülü takip edilen toplu taşıma araçlarından belirtilen sayıdan fazla yolcu alan ve nakit para alışverişi yapan araç sürücülerine de gerekli yasal işlemler uygulandı.



