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Büyükşehir’den toplu taşımaya 16 milyonluk destek

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.04.2020 10:27 | Son Güncelleme

Korona virüs (COVİD-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması ve bu zor günlerde esnaf için önemli çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Büyükşehir’den toplu taşımaya 16 milyonluk destek

Korona virüs (COVİD-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması ve bu zor günlerde esnaf için önemli çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, toplu taşıma esnafına “can suyu” olacak desteği hayata geçirecek. Büyükşehir’in 3 şartını yerine getiren toplu taşıma esnafına toplamda 16 Milyon TL yardım yapılacak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının ardından vatandaşların menfaatini düşünen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, alacakların ve kiraların ertelenmesi, gıda ve hijyen yardımı ile su kesintilerinin iptal edilmesi gibi önemli çalışmaları hayata geçirmişti. Başkan Büyükakın, bu kez toplu taşıma esnafına “can suyu” olacak desteği hayata geçirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisini topluyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Meclisi 22 Nisan Çarşamba günü olağanüstü toplantıya çağırdı. Çarşamba günü saat 15.00 de toplanacak mecliste korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerini azaltmak üzere hazırlanan projeler meclis onayına sunulacak.
Toplu taşımaya can suyu
Salgının başladığı ilk günden bugüne kadar yapılan kontrol ve denetimlerde, bulaşıcı hastalıktan önce günlük ortalama 600 bin civarında olan yolculuk sayısı bulaşıcı hastalık salgınından sonra yüzde 85 azaldı. 600 binden 80 bin rakamına düşen ve bununla birlikte toplu taşıma esnafının bu zor günlerde seferlerine devam ettiği, hizmet esnasında alınan kararlara uygun olarak -yüzde 50 kapasite ile çalıştırılması kararlaştırılmıştı.
3 şart aranacak
Bu kapsamda, alınan kararlar ve uygulamalarla Kocaeli halkının daha sağlıklı ve güvenilir ortamlarda yolculuk etmelerini sağlamak için Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İl sınırları içerisinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının, Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan, onaylanan tüm sefer saatlerine uymak, 15 Mart tarihinden itibaren, korono virüs salgını sebebi ile aracını seferden çekmemiş olmak ve Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ya da yayımlanacak olan karar ve genelgelere uyan araçlara ve ücretsiz taşınması belirtilen vatandaşları ücretsiz olarak taşıyan toplu taşıma araçlarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce destek sağlanacak.
Şartlarını eksiksiz uygulamak kaydıyla, toplu taşıma araçlarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kilometre başına 7 metre üstü toplu taşıma araçları için 1,25 TL, 7 metre altı toplu taşıma araçları için 1,00 TL olarak, kanunda belirtilen süreyi geçmeyecek şekilde, toplamda 3 aylık yaklaşık 16 Milyon TL civarında destek ödemesi yapılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde ayrıca Derince’de yapılmakta olan 250 yataklı sahra hastanesinin yerinin Sağlık Bakanlığına, Şehir hastanesi tramvay hattının yapımının Ulaştırma ve Altyapı bakanlığına devri istenecek.

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