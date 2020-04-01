Büyükşehir’den toplu ulaşımda sosyal mesafeye dikkat edelim uyarısı

Korona virüs salgınına karşı toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon ve bilgilendirme çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Büyükşehir, yoğun hatlara anında müdahale ile ilave seferler vererek yolcuların sosyal mesafe kurallarına uygun yolculuk yapmasını sağlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları ile birlikte sosyal mesafe kurallarını uygulamayı sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs salgının ülkemize geldiği ilk günden beri şehir genelinde ve toplu ulaşım araçlarında bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, dezenfeksiyion çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Toplu ulaşım seferlerini Konyalıların sosyal mesafe kurallarına uymalarını sağlayacak şekilde düzenlediklerini ve kontrolleri sürdürdüklerini kaydeden Başkan Altay, uyarıları dikkate alarak evde kalan ve toplu ulaşımı kullanırken sosyal mesafeye dikkat eden herkese teşekkür etti.

Sosyal mesafeyi koruyalım

Düzenli olarak otobüs ve tramvaylara dezenfeksiyon yaparak işlemin yapıldığını belirten etiketler asan Konya Büyükşehir Belediyesi, salgının yayılmasını engellemek için sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi amacıyla yan yana olan koltuklara "Sosyal mesafenizi koruyunuz bu koltuğu boş bırakınız" şeklinde uyarı yazıları astı. Yolcu sayılarının çok fazla azalmasıyla toplu ulaşım tarifelerinde düzenlemeye giden, ancak sanayi bölgeleri gibi sabah ve akşam belli saatlerde yoğun olan hatlara 5’er ve 10’ar dakika arayla ek seferler koyan Konya Büyükşehir Belediyesi, yolcu yoğunluklarını sürekli takip ederek sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde anında sefer planlaması yapıyor.

Büyükşehir ekipleri, toplu ulaşım araçlarında sabah ve akşam yoğun saatlerde denetimler de yaparak yolcuların sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini belirterek uyarılarda bulunuyor. Yoğun olarak kullanılan toplu ulaşım duraklarına dezenfektanlar kurarak yolcuların hijyenine dikkat eden Büyükşehir Belediyesi, virüslerden korunma yollarına yönelik bilgilendirme faaliyetlerini de sürdürüyor

