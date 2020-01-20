Büyükşehir’den Türk Halk Müziği konseri

Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konserde, halk müziğinin en güzide eserleri seslendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen halk müziği konserinde katılımcılar türkü dolu bir akşam yaşadı. Şefliğini Nuray Polat’ın yaptığı halk müziği konserinde izleyiciler türkülere eşlik etti. Konser sonrasında Belediyesi Konservatuvar Koordinatörü Lokman Ceyhan tarafından koro şefi Nuray Polat’a ve müzisyenler adına bağlama ustası Mustafa Ginesar’a çiçek takdim edildi.

