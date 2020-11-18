Büyükşehir’den Türk-İslam kültürüne büyük hizmet

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi olacak. Başkan Zolan, "Attığım bu imza beni en çok mutlu eden imzalardandır. Bu tarihi mekanda birçok güzelliklerimiz olsun. Gençlerimizle, şairlerimizle, birçok farklı mesleki kurumlarımızla sohbetler olsun, çalışmalar gerçekleşsin" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin restore ederek yok olmaktan kurtardığı Adil Beştaş Evi’nin Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi olmasına yönelik protokol imzalandı. Türk Ocakları Derneği Denizli Şubesi’ne tahsis edilecek tarihi evde Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi kurulacak. Denizli’nin tarihi, sosyal yaşamı, kültürel yapısı, ekonomik imkânları ve kent kimliğini akademik bir yaklaşımla değerlendirmek, gençlerin sosyal, kültürel bilinçlenmesine katkı sağlamak üzere veri tabanı oluşturmak, etkinlikler düzenlemek, farkındalık oluşturacak fikirler üretmek, kültürel devamlılığı sekteye uğratacak sorunlarla ilgili önlemler almak amaçlanıyor.