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Büyükşehir’den üç boyutlu yaya geçidi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.07.2020 16:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, “Üç boyutlu yaya geçidi” tasarlayarak sürücülerin daha dikkatli olmasını ve yaya kaza riskini en aza indirmeyi hedefliyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan üç boyutlu yaya geçidini genç sanatçılar ile beraber tasarlayarak, şehrin belirli noktalarına çizerek dikkat çekmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, “Üç boyutlu yaya geçidi” tasarlayarak sürücülerin daha dikkatli olmasını ve yaya kaza riskini en aza indirmeyi hedefliyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan üç boyutlu yaya geçidini genç sanatçılar ile beraber tasarlayarak, şehrin belirli noktalarına çizerek dikkat çekmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda başlatılan üç boyutlu yaya geçidi çalışması, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Pilot uygulama olarak Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi’nde başlatılan projenin, ilerleyen zamanlarda ise şehrin dört bir yanında uygulanması hedefleniyor.

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