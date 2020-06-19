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Büyükşehir’den ücretsiz maske ve seccade

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.06.2020 16:30 | Son Güncelleme

Cuma namazı öncesinde vatandaşlara ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıtımına devam ediliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, pandemi ile birlikte sosyal mesafe kurallarına göre kılınmaya başlanan Cuma Namazı için her hafta ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıyor.

Büyükşehir’den ücretsiz maske ve seccade

Cuma namazı öncesinde vatandaşlara ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıtımına devam ediliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, pandemi ile birlikte sosyal mesafe kurallarına göre kılınmaya başlanan Cuma Namazı için her hafta ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıyor. Bu hafta da namazlarını eda etmek için camilere ve belirlenen açık mekanlara gelen vatandaşlara maske ve seccade dağıtıldı. Salgın önlemi kapsamında namaz kılınan meydan, okul bahçesi ve camilerin önüne dezenfektan yerleştirildi. Korona virüs salgının bitimine kadar ücretsiz olarak dağıtılan maske, tek kullanımlık seccade ve diğer hizmetler aksatılmadan vatandaşın hizmetine sunulacak.

Büyükşehir’den ücretsiz maske ve seccade

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İmsak
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Sabah
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Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:42
Yatsı
22:32

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Su Eczanesi
Gebze
Ece Eczanesi
Derince
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Ferah Eczanesi
Korfez
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Sümer Eczanesi
Kartepe
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