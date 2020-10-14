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Büyükşehir’den uyuşturucuyla mücadele için "Özgür Köy"

ANKARA HABERLERİ  | 14.10.2020 14:23 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Lokman Hekim Üniversitesi ile alkol ve madde bağımlılığına karşı birlikte mücadele edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Lokman Hekim Üniversitesi ile alkol ve madde bağımlılığına karşı birlikte mücadele edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel arasında imzalanan protokolle iki kurum uyuşturucu madde bağımlılarının sosyal hayata kazandırılması için “Özgür Köy Projesi”ni hayata geçirecek. Geçmiş dönemde yapılan ancak kullanılmayan Temelli Rehabilitasyon Merkezi aktif hale getirilerek, kurulacak atölyelerde uyuşturucu madde bağımlıları hobi ve mesleki faaliyetlere yönlendirilecek. Alkol ve madde bağımlılığının neden olduğu fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlarla mücadele için gerekli tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi için merkez 25 yıl süreyle ortak proje kapsamında işletilecek. Özgür Köy Merkezi’nde ayrıca üniversitenin görevlendirdiği yöneticiye bağlı olarak tıp doktoru, psikiyatrist, psikolog ya da sosyal hizmet uzmanı bulundurulacak. Büyükşehir Belediyesi, amacına uygun olarak yoksul ve kimsesiz bağımlı bireyler için de Temelli Özgür Köy Merkezi’nin toplam kapasitesinin yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde talepte bulunabilecek. 20 bin 485 metrekarelik alana sahip olan merkezin ihtiyaç halinde proje alanının yeni inşaatlarla genişletilmesi Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde olacak.
Protokol imza törenine Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Lokman Hekim Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. İsmet Şahin ve bölüm dekanları da katıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, toplum sağlığının korunması gerektiğine vurgu yaparak, merkezin önemli bir rol üstleneceğine dikkat çekti. Başkan Yavaş, “Toplum sağlığı bizim için her şeyden önemli. Geçmiş dönemde inşa edilen ama kullanılmayan Temelli Tesisi için Lokman Hekim Üniversitesi ile protokol imzaladık. Özgür Köy Projesi sayesinde uyuşturucu bağımlılığına karşı el ele verip etkin bir şekilde mücadele edeceğiz” dedi.

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