YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Büyükşehir’den uzaktan eğitime destek kampanyası

Büyükşehir’den uzaktan eğitime destek kampanyası

ANTALYA HABERLERİ  | 22.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitime destek amacıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için bilgisayar, tablet ve televizyon bağış kampanyası başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitime destek amacıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için bilgisayar, tablet ve televizyon bağış kampanyası başlattı. ‘Geleceğimizi Yalnız Bırakmayalım’ kampanyasıyla kullanılabilir durumda olan bilgisayar ve televizyonlar hayırsever vatandaşlardan alınarak, uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan öğrencilere ulaştırılacak.

Eğitim aksamayacak
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü kampanya ile kullanılabilir durumda olan dizüstü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Antalya-Kazan yolcu uçağında gerginlik
Antalya-Kazan yolcu uçağında gerginlik
Büyükşehir’in Voleybolcuları Türkiye birincisi
Büyükşehir’in Voleybolcuları Türkiye birincisi
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı

Antalya Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
05:18
Sabah
06:38
Öğle
12:55
İkindi
16:21
Akşam
19:02
Yatsı
20:16

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Çiğdem Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Murat Eczanesi
Muratpasa
Sarıkum Eczanesi
Muratpasa
Şule Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Barış Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Başkan Uysal için şiir yazdı
Başkan Uysal için şiir yazdı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Soylu, Antalya'da
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Soylu, Antalya'da
Manavgat’ta ilk çocuk dişhekimi Dişpark’ta
Manavgat’ta ilk çocuk dişhekimi Dişpark’ta
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.