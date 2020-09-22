Büyükşehir’den uzaktan eğitime destek kampanyası

Antalya Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitime destek amacıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için bilgisayar, tablet ve televizyon bağış kampanyası başlattı. ‘Geleceğimizi Yalnız Bırakmayalım’ kampanyasıyla kullanılabilir durumda olan bilgisayar ve televizyonlar hayırsever vatandaşlardan alınarak, uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan öğrencilere ulaştırılacak.

Eğitim aksamayacak

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü kampanya ile kullanılabilir durumda olan dizüstü

