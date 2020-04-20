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Büyükşehirden veteriner kliniklerine maske

MUĞLA HABERLERİ  | 20.04.2020 16:57 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde 441 eczaneye, 22 bin maske dağıtımının ardından il genelinde 262 veteriner kliniğine 13 bin 100 maske dağıtımı gerçekleştirdi.Muğla Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde ki önlemlerini arttırarak devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde 441 eczaneye, 22 bin maske dağıtımının ardından il genelinde 262 veteriner kliniğine 13 bin 100 maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde ki önlemlerini arttırarak devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi daha önce başlattığı halk pazarlarının giriş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında maske dağıtımına devam ediyor.
Vatandaşların maskeye daha rahat ulaşmasını sağlamak amacı ile geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediyesi il genelinde 441 eczaneye toplam da 22 bin maske dağıtımı gerçekleştirmişti.
Eczanelerin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde görev yapan 262 kliniğine 13 bin 100 maske dağıtımı gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Muğla genelinde Can dostlarımız için 7/24 görevinin başında olan 262 veteriner hekimimize ve kliniklerine 13 bin 100 maske dağıtımı gerçekleştirdik. Salgını hep birlikte mücadele ederek yenebiliriz” denildi.

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Muğla Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Gökçe Eczanesi
Merkez
Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Pay Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
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