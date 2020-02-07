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Büyükşehir’den “Ya Şehit Olur Ya Gazi Anteplim” belgesel gösterimi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.02.2020 15:48 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Antep’e Gazilik Unvanı verilişinin 99’ncu yılı dolayısıyla gerçekleştirilen “Ya Şehit Olur Ya Gazi Anteplim” adlı belgesel gösterimi duygu yüklü anların yaşanmasına neden oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Antep’e Gazilik Unvanı verilişinin 99’ncu yılı dolayısıyla gerçekleştirilen “Ya Şehit Olur Ya Gazi Anteplim” adlı belgesel gösterimi duygu yüklü anların yaşanmasına neden oldu. Oyuncular, kurtuluş mücadelesinde direniş gösteren vatanseverleri performanslarıyla günümüze taşıdı.
Gaziantep’e "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü nedeniyle kentin düşman işgalinden kurtuluşunun anlatıldığı belgesel gösterildi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Onat Kutlar Konferans Salonu’nda organize edilen "Ya Şehit Olur Ya Gazi Anteplim" belgesel gösteriminde, Gazianteplilerin düşman işgalinden kurtuluşunda verdiği mücadele canlandırıldı.
Belgesel gösteriminde şehrin "Gazi" unvanını almasını sağlayan, direnişin önemli kahramanlarından olan Şehitkamil, Şahinbey ve Karayılan’ın örnek mücadelesi tekrar anımsatıldı. Belgeselin sonunda sahneye inen dev Türk bayrağı katılımcılar tarafından açıldı.
Kostüm tasarımını Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı belgeseli, Melahat Ürkmez kaleme aldı. Yönetmenliğini Volkan Ateş Gündüz’ün üstlendiği belgeselin müziğini Can Atilla, ışık tasarımını ise Ahmet Ubuz hazırladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Bölge İdare Mahkeme Başkanı Yusuf Kaya, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım’ın katıldığı belgesel gösterimi ilgiyle takip edildi.

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