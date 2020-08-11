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Büyükşehir’den yabani ot temizliği

MALATYA HABERLERİ  | 11.08.2020 18:26 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan ana arteller üzerinde başlatılan yabani ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor.Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan kaldırım ve yol kenarlarındaki yabani ot temizliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yaz ayları ile birlikte gerek kaldırım kenarları gerekse kaldırım yapılması için bırakılan yol kenarlarında aşırı yabani ot bitiyor.

Büyükşehir’den yabani ot temizliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan ana arteller üzerinde başlatılan yabani ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor.
Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan kaldırım ve yol kenarlarındaki yabani ot temizliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yaz ayları ile birlikte gerek kaldırım kenarları gerekse kaldırım yapılması için bırakılan yol kenarlarında aşırı yabani ot bitiyor. Otlar çirkin görüntü oluşturmakla birlikte kurumasıyla yangın tehlikesi oluşturmaktadır” dedi.
Kaldırım ve yol kenarlarında geniş kapsamlı yabani ot temizliği çalışmaları İlk defa yapıldığını söyleyen Yiğit, kaldırımlar ve yol kenarlarındaki yabani ot ve her türlü yabani bitki temizliği çalışmalarının Tecde Mahallesinde olduğu gibi Malatya Büyükşehir Belediyesine ait ana arteller üzerinde de devam ettiğini belirtti. Muhtar Yiğit, “Bazı kaldırımların yabani otlardan dolayı yürünemez hale geldi. Yol kenarların da çalı çırpıdan oluşan yabani bitkiler vardı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ana arteller üzerindeki yaya kaldırımları ve yol kenarlarında geniş kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda yabani ot çalı çırpı temizlendi temizlik yapıldıkça, kaldırımlar ve yol kenarları düzenli bir görüntüye kavuşuyor. İlk defa kaldırım ve yol kenarlarında böyle bir kapsamlı çalışma yapılması vatandaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanı Sayın Berkant Samanlıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’den yabani ot temizliği

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