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Büyükşehir’den yaşlılara bayram ziyareti

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.08.2020 16:36 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 60 yaş üstü veya engelli ve kimsesi olmayan vatandaşlara bayram ziyareti gerçekleştirdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli’de ikamet eden 60 yaş üstü veya engelli, dışa bağımlı konularda yardımcı kimsesi olmayan vatandaşlara bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 60 yaş üstü veya engelli ve kimsesi olmayan vatandaşlara bayram ziyareti gerçekleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli’de ikamet eden 60 yaş üstü veya engelli, dışa bağımlı konularda yardımcı kimsesi olmayan vatandaşlara bayram ziyareti gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde Kocaeli genelinde binlerce aileye erzak ve hijyen paketleri temin eden Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki “Geniş Ailem” projesiyle yaşlı vatandaşlara hizmet veriyor. Geniş Ailem ekipleri Kurban Bayramı’nda yaşlı vatandaşlara bayram ziyaretinde bulundu.
Büyüklerin hayır duasının alan ekipler, vatandaşlara hijyen paketi hediye etti. Geniş Ailem ekiplerinin gerçekleştirdikleri ziyaretlerden memnun kalan vatandaşlar, “Bu bayramı yalnız geçirmedik. Bizi unutmadılar, bizi eski günlere götürdüler. Bizlerin hal ve hatırlarının sorulması, düşünülmesi bizi hayli memnun etti” dedi.

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