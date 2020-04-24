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Büyükşehir’den yatağa bağımlı hastaya bakım desteği

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.04.2020 10:40 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yatağa bağımlı hasta İlhan Özbey’e özel yatak gönderen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bakımını da üstlendi.Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir yıldır yatağa bağımlı hasta olan ve alzheimer hastası olan İlhan Özbey (61)’e Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Büyükşehir’den yatağa bağımlı hastaya bakım desteği

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yatağa bağımlı hasta İlhan Özbey’e özel yatak gönderen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bakımını da üstlendi.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir yıldır yatağa bağımlı hasta olan ve alzheimer hastası olan İlhan Özbey (61)’e Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çocuklarının ve eşinin bakmakta zorlandığı yaşlı kadına ilk olarak özel bir yatak gönderdi. Öz bakımını yapmaya başlayan ekipler, sıcak yemek de bırakıyor. Eşi ile beraber yaşayan Özbey’in ilk olarak evi temizlendi, ihtiyacı olan eşyalar temin edildi. Daha sonra, Özbey sağlık taramasından geçirildi. İlhan Özbey’in 44 yıllık eşi Celil Özbey, Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerini yeniden hayata döndürdüğünü belirtti.
2009 yılında eşine alzheimer hastalığının baş gösterdiğini ve 2013 yılında da tanısının konulduğunu dile getiren Celil Özbey, “2015 yılında kendini iyiden iyiye koy vermeye başladı. Her şeyi unutmaya başladı. Evden tek başına çıkıp gitti, aramalar sonunda bulundu. Ardından vücudunda yamulmalar başladı, öne arkaya yana doğru, ardından nöroloji uzmanına götürdük. Kasları ile ilgili sorun ortaya çıktı ve yürüyememeye başladı. Yatalak hasta olarak hayatını idame ettiriyor. Ne diyeyim. Canın sağ olsun İlhan’ım. Hayatım benim, bir tanem” dedi.
Eşini bu durumda bırakıp dışarıya da çıkamadığını söyleyen Özbey, “Eşim bu duruma gelince son çare 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi’ni aradım. Evde bakım için müracaat ettim, yatak isteyip istemediği sordular, bir gün sonra yatak geldi. Haftanın bir günü gelip eşimin öz bakımını yapıyorlar, ayak tırnaklarını temizliyor, saçlarını tarıyorlar, yıkıyor ve yatağını düzeltiyorlar. Aynı anne şefkati gibi her şeyi ile ilgileniyorlar. Sıcak yemeğe de başvuruda bulundum sağ olsunlar hemen getirdiler. Çok memnunum, Allah razı olsun Büyükşehir Belediyemizden” diye konuştu.

Büyükşehir’den yatağa bağımlı hastaya bakım desteği

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