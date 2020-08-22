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Büyükşehir’den Yatağan Devlet Hastanesine içme suyu hattı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.08.2020 13:23 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Yatağan ilçesinde yapımı devam eden 120 yataklı Devlet Hastanesi’nin içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.Çalışmalar kapsamında yapımı devam eden 120 yataklı Yatağan Devlet Hastanesi’ne toplam Bin 200 metre uzunluğunda içme suyu hattı çekecek olan ekipler, yoğun çalışmalar sonucunda hattın yaklaşık Bin metresini tamamladı.Çalışmalar hakkında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından şu açıklamalara yer verildi: “Altyapı konusunda en iyi hizmeti verebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Yatağan ilçesinde yapımı devam eden 120 yataklı Devlet Hastanesi’nin içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında yapımı devam eden 120 yataklı Yatağan Devlet Hastanesi’ne toplam Bin 200 metre uzunluğunda içme suyu hattı çekecek olan ekipler, yoğun çalışmalar sonucunda hattın yaklaşık Bin metresini tamamladı.
Çalışmalar hakkında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından şu açıklamalara yer verildi: “Altyapı konusunda en iyi hizmeti verebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Yatağanlı vatandaşların hizmetine sunulacak olan yeni devlet hastanesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Kamunun yararına olan her türlü çalışmada Muğla Büyükşehir Belediyesi aynı hız ve özveride çalışmalarına devam edecektir”

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