YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Büyükşehir’den yeni bir ulaşım ağı daha

Büyükşehir’den yeni bir ulaşım ağı daha

ERZURUM HABERLERİ  | 09.09.2020 17:09 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’da uzun yıllardır ihtiyaç duyulan yeni bir ulaşım ağına daha imzasını atıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’da uzun yıllardır ihtiyaç duyulan yeni bir ulaşım ağına daha imzasını atıyor. Başkan Sekmen’in çalışmalarını yakından takip ettiği yeni ulaşım ağı sayesinde Ali Ravi Caddesi (Yoncalık) doğrudan Kayakyolu’na bağlanmış olacak. 600 metre uzunluğundaki çift şeritli yolun yapımı sürerken, yağmur suyu sistemi ise neredeyse tamamlandı. Tretuvar ve asfaltlama çalışmalarının sona ermesiyle birlikte hizmete açılacak olan yeni ulaşım ağı, Ali Ravi Caddesi’ni önce Samsun Caddesi, ardından da Kayakyolu ile birleştirecek. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’da ulaşım imkânlarını çoğaltmaya ve trafik yükünü alternatif güzergâhlara dağıtmaya devam ediyoruz” dedi.
Başkan Sekmen: “Uzun yılların özlemiydi”
Ali Ravi Caddesi’nin doğrudan Kayakyolu’na bağlanması yönündeki beklentilerin uzun yıllara sari olduğunu hatırlatan Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi olarak bu ihtiyacı artık bütünüyle ortadan kaldırdıklarını söyledi. Ali Ravi Caddesi’nin sonlandığı kavşak üzerinden doğrudan Samsun Caddesi ve Kayakyolu’na bağlanacak yeni bir yol ağı planladıklarını anlatan Başkan Sekmen, “600 metre uzunluğundaki çift şeritli bağlantı yolumuzu çok kısa bir süre sonra hizmete açmış olacağız. Şu anda yağmur suyu sistemi yapılan yeni yolumuzda tretuvar ve asfaltlama çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayacak ve trafiğe yeni bir yön vermiş olacağız” diye konuştu.
“Ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz”
Erzurum’un sürekli büyüyen, gelişen ve ihtiyaçları da buna göre çeşitlilik gösteren bir kent haline geldiğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’da araç sayısı sürekli artıyor, dolayısıyla ulaşım ağlarına binen trafik yükü de artıyor. Biz bunun için palyatif çözümler bulmak yerine, ihtiyacı kalıcı ve uzun yıllar karşılayacak adımlar atıyoruz. İşte bu doğrultuda Erzurum şehir merkezine yeni bir bağlantı yolu kazandırıyor ve Ali Ravi Caddesi’ni doğruca Kayakyolu’na bağlıyoruz. Bu sayede şehir merkezinden Yenişehir ve Kayakyolu güzergâhına doğru yoğunluk kazanan trafik yükünü yarı yarıya azaltmış olacağız. Kadim şehrimize ve hizmetin en güzeline layık olan hemşehrilerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor
Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor
GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi
GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi
Korona virüs’ü yenen futbol antrenörü yaşadıklarını anlattı
Korona virüs’ü yenen futbol antrenörü yaşadıklarını anlattı

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:17
Sabah
05:43
Öğle
12:17
İkindi
15:52
Akşam
18:41
Yatsı
20:02

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Erdogan Eczanesi
Palandoken
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Gez Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Yaşam Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Erzurum Otağını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Erzurum Otağını ziyaret etti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı
Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı
12 yaşındaki kıza tecavüz
12 yaşındaki kıza tecavüz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.