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Büyükşehir’den yeni güzergah duyurusu

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.02.2020 16:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’de Karayolları Genel Müdürlüğü’nün K1 Köprülü Kavşağı’nda yapacağı çalışma nedeniyle geçici güzergah oluşturuldu.Karayolları Genel Müdürlüğü İzmit İlçesi tem otoyolu gişeleri K1 Köprülü Kavşağı bağlantı kollarında bakım onarım çalışması yapacak.

Kocaeli’de Karayolları Genel Müdürlüğü’nün K1 Köprülü Kavşağı’nda yapacağı çalışma nedeniyle geçici güzergah oluşturuldu.
Karayolları Genel Müdürlüğü İzmit İlçesi tem otoyolu gişeleri K1 Köprülü Kavşağı bağlantı kollarında bakım onarım çalışması yapacak. Çalışmalar nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların sorun yaşamaması için geçici güzergah oluşturuldu. Karayolları Genel Müdürlüğü 24 Şubat Pazartesi günü itibariyle İzmit İlçesi tem otoyolu gişeleri K1 Köprülü Kavşağı bağlantı kollarında bakım onarım çalışması başlattı. 2. bağlantı kolunda yapılan çalışmaları süresince oluşturulan geçici güzergah ile İzmit istikametinden gelen araçlar TEM Otoyolu gişelerine ulaşmak için K1 Köprülü Kavşağı D605 yan yolunu kullanacak.

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Sabah
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Öğle
13:19
İkindi
16:20
Akşam
18:51
Yatsı
20:10

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Nur Eczanesi
Karamursel
Alcan Eczanesi
Golcuk
Efe Eczanesi
Izmit
Neşe Eczanesi
Gebze
Menderes Eczanesi
Cayirova
Umut Eczanesi
Izmit
Nazlı Eczanesi
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