YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Büyükşehir’den Yerli Tohum Şenliğine destek

Büyükşehir’den Yerli Tohum Şenliğine destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.11.2020 12:27 | Son Güncelleme

Kayseri’de doktor, mühendis ve diğer iş kollarından oluşan girişimcilerin yerel tohum yetiştirmek ve takas etmek için bir araya gelerek oluşturdukları ve ’Tohumhane’ ismini verdikleri Kayseri Yerel Tohum Grubu’na Büyükşehir Belediyesi’nden yer tahsis edilerek destek verildi.

Büyükşehir’den Yerli Tohum Şenliğine destek

Kayseri’de doktor, mühendis ve diğer iş kollarından oluşan girişimcilerin yerel tohum yetiştirmek ve takas etmek için bir araya gelerek oluşturdukları ve ’Tohumhane’ ismini verdikleri Kayseri Yerel Tohum Grubu’na Büyükşehir Belediyesi’nden yer tahsis edilerek destek verildi. Bu hafta sonu grup üyeleri, ‘Yerel Tohum Takas Şenliği’nde bir araya gelecek.
Modern hayatta doğal, organik olmayan gıdalar sürekli artış göstererek sağlığımızı tehdit ederken, toplum tarafından ise organik olan doğal ürünlere doğru bir yöneliş bulunuyor. Bu kapsamda Kayseri’de organik ve doğal olan yerel tohumların üretilmesini ve paylaşılmasını hedefleyen Kayseri Yerel Tohum Grubu (Tohumhane) isimli sivil toplum hareketi kentteki faaliyetlerini sürdürüyor. Kayseri’ye uygun olan tarım ürünlerini yerel tohumlarla yaygınlaştırmaya çalışan gruba, etkinliklerini gerçekleştirmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Cırgalan Doğal Ürünler Bahçesi’nde yer tahsis edilerek destek sağlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin de yer tahsis ederek destek verdiği Kayseri Yerel Tohum Grubu Tohumhane’nin ‘Tohum İçin Bir Araya Geliyoruz’ başlığı ile gerçekleştireceği ‘Yerel Tohum Takas Şenliği’, 8 Kasım 2020 Pazar günü saat 12.30’da Cırgalan Doğal Ürünler Bahçesi’nde yapılacak.
Elinde ata tohumu bulunan ve birbirleriyle takas ederek yerli ve milli tohumları yaygınlaştırmak isteyenler takas şenliğine katılabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Denizlispor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Denizlispor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Soba kovasından çıkan yangında aileyi komşuları kurtardı
Soba kovasından çıkan yangında aileyi komşuları kurtardı
İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor
İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor
Hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü
Hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:03
Öğle
12:27
İkindi
15:15
Akşam
17:40
Yatsı
18:58

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kardeşler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın locasına yapılan saldırı
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın locasına yapılan saldırı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.