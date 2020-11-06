Büyükşehir’den Yerli Tohum Şenliğine destek

Kayseri’de doktor, mühendis ve diğer iş kollarından oluşan girişimcilerin yerel tohum yetiştirmek ve takas etmek için bir araya gelerek oluşturdukları ve ’Tohumhane’ ismini verdikleri Kayseri Yerel Tohum Grubu’na Büyükşehir Belediyesi’nden yer tahsis edilerek destek verildi. Bu hafta sonu grup üyeleri, ‘Yerel Tohum Takas Şenliği’nde bir araya gelecek.

Modern hayatta doğal, organik olmayan gıdalar sürekli artış göstererek sağlığımızı tehdit ederken, toplum tarafından ise organik olan doğal ürünlere doğru bir yöneliş bulunuyor. Bu kapsamda Kayseri’de organik ve doğal olan yerel tohumların üretilmesini ve paylaşılmasını hedefleyen Kayseri Yerel Tohum Grubu (Tohumhane) isimli sivil toplum hareketi kentteki faaliyetlerini sürdürüyor. Kayseri’ye uygun olan tarım ürünlerini yerel tohumlarla yaygınlaştırmaya çalışan gruba, etkinliklerini gerçekleştirmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Cırgalan Doğal Ürünler Bahçesi’nde yer tahsis edilerek destek sağlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin de yer tahsis ederek destek verdiği Kayseri Yerel Tohum Grubu Tohumhane’nin ‘Tohum İçin Bir Araya Geliyoruz’ başlığı ile gerçekleştireceği ‘Yerel Tohum Takas Şenliği’, 8 Kasım 2020 Pazar günü saat 12.30’da Cırgalan Doğal Ürünler Bahçesi’nde yapılacak.

Elinde ata tohumu bulunan ve birbirleriyle takas ederek yerli ve milli tohumları yaygınlaştırmak isteyenler takas şenliğine katılabilecek.

