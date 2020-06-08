Büyükşehir’den yıldızlar altında sosyal mesafeli film keyfi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarına keyif getirecek bir etkinliğe imza atarak, Konyaaltı Sahili’nde açık hava sinema günleri düzenleyecek. Covid-19 tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen Antalyalılar, sosyal mesafe kuralları içerisinde yıldızlar altında sinema keyfi yaşayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi pandemi salgını sürecindeki yeni normal hayat çerçevesinde vatandaşlara sosyal mesafe kuralları içerisinde güvenli sanatsal etkinlikleri hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Konyaaltı Sahili Beach Park Varyant Meydanı’nda ‘Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema’ etkinliği düzenliyor.

Maske ve hijyenden taviz verilmeyecek

Etkinlik kapsamında sinema izlemek için Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden katılım başvurusu yapmak gerekiyor. Gösterimlerin yapılacağı Varyant Meydanı’nda Sinema severler için toplum sağlığı açısından sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik önlemler alınacak.

1,5 metre aralıklı koltuklar

Sinema gösterisinin gerçekleşeceği etkinlik alanı girişine maskesiz giriş yapılamayacak, alana giren her kişinin ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe belirleme noktaları oluşturulacak. Ayakkabı dezenfeksiyon teknesi ve el dezenfeksiyon cihazı kullanılacak. Daha sonra da Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden katılım başvurusu sonrası onaylanan ve en az 1.5 metre aralıklarla konumlandırılan koltuklarda yerlerini alacaklar.