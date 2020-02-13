Büyükşehir’den yol, kaldırım ve üst geçitlerde kar temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterler ile bulvar ve caddelerdeki yollar başta olmak üzere yayaların kullandığı kaldırım ve üst geçitlerde kar temizliği yapıyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde buzlanmaya karşı kaldırımlarda da tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Başkent’te etkili olan kar yağışı nedeniyle önlemlerini artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, karla mücadelede yoğun mesai harcıyor.

Ana arterler başta olmak üzere bulvar ve caddelerde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 7/24 kar temizliği yaparken, yayaların can güvenliğini sağlamak için Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri de kaldırım ve üst geçitlerde tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler sahada

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda sahadan ayrılmayan ekipler; merkez ve ilçelerde ara vermeden kar küreme ve yoğun tuzlama çalışması yapıyor.

Kent genelinde kaldırım, yürüyüş yolu, görme engelli vatandaşların kullandığı iz yolları, yaya geçitleri ve üst geçitlerde kar temizliği yürüten Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na bağlı motorize ve el ekipleri, buzlanma riskine karşı da tuzlama yaparak karla etkin mücadelesini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle kapanan mazgalları da açan Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden ya da ALO 153 Mavi Masa’ya iletilen tüm bildirimlere yanıt vererek, ekipleri anlık olarak riskli noktalara yönlendiriyor

