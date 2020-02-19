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Büyükşehir’den “Yol ve Yolculuk’’ temalı fotoğraf yarışması

KONYA HABERLERİ  | 19.02.2020 14:33 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’yı teşrifi etkinlikleri kapsamında, Yol ve Yolculuk konulu ödüllü fotoğraf yarışması başlattı.

Büyükşehir’den “Yol ve Yolculuk’’ temalı fotoğraf yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’yı teşrifi etkinlikleri kapsamında, Yol ve Yolculuk konulu ödüllü fotoğraf yarışması başlattı. Yarışmanın son başvuru tarihi 3 Nisan 2020.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’yı teşrif etkinleri kapsamında fotoğraf yarışması düzenliyor. “Yol ve Yolculuk” temasıyla düzenlenecek; insanın mana yolculuğu, fiziki yolculuğu, mevsim değişiklikleriyle doğanın ve canlıların yolculuğu, farklı coğrafyalardaki insanların savaş, afet gibi mecburi yolculuğu konuları işlenecek yarışma, amatör veya profesyonel herkese açık olacak.
Son başvuru tarihi 3 Nisan 2020 olarak belirlenen yarışmada birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin lira; mansiyon ödülü olarak 1.000 TL verilecek. Yarışmanın başvuruları 3 Nisan 2020 cuma günü saat 23.00’ye kadar devam edecek. Katılımcılar ayrıntılı genel katılım koşullarına www.konya.bel.tr ya da http://yolveyolculuk.konya.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.

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