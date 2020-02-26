Büyükşehir’den Yukarı Hereke’de ağaçlandırma çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından Yukarı Hereke Rehabilitasyon alanında, kuruyan ağaçların yerine yeni fidanlar dikildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal yapısı bozulmuş hafriyat sahalarını doldurarak yeşillendiriyor. Geçmiş yıllarda dolgu sahası olarak kullanıldıktan sonra ağaçlandırılarak yeşil alana dönüştürülen Körfez ilçesindeki Yukarı Hereke Rehabilitasyon alanında, kuruyan ağaçların yerine yeni fidanlar dikilerek tamamlama çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında yapılan ağaçlandırma çalışması sonrasında kuruyan ağaçların yerine yeni fidanlar dikildi. Bu kapsamda 24 adet dişbudak, 4 adet ıhlamur, 195 adet çınar ve 535 adet adi akasya fidanı dikildi. Yapılan ağaç tamamlama çalışması ile rehabilitasyon alanının yeşil görünümünün zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Hızla büyüyen ve gelişen Kocaeli’de inşaat ve benzeri atıklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dolgu alanlarına dökülüyor. Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hafriyat atıklarının döküldüğü, dolgu alanları tamamen dolduktan sonra yeşil alanlara dönüştürülüyor. Toprak serimi yapılan dolgu alanlarına farkı türlerde binlerce fidan dikilerek ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Yapılan çalışmalar ile şehre yeni yeşil alanlar kazandırılıyor.

