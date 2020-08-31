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Büyükşehir’den ’Zafer’ Konseri

ANKARA HABERLERİ  | 31.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Zafer Bayramı’nı etkinlik yağmuruyla kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Zafer Bayramı’nı etkinlik yağmuruyla kutladı. Ankara’da etkinlikler kapsamında yapılan sergi ve söyleşi programlarının ardından "30 Ağustos Zafer Konseri" ile de unutulmaz bir resital gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu’nun 50. Yıl Parkı’nda verdiği “Mustafa Kemal Atatürk-Güneşin Askerleri” konseri, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan konser programı 50. Yıl Parkı’nda gerçekleştirildi. Büyük Zaferin 98. yıl dönümünde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu’nun kulakların pasını silen“Mustafa Kemal Atatürk - Güneşin Askerleri” isimli konseri, zafer heyecanının evlerde yaşanmasını sağladı.
Eşsiz Ankara manzarasında verdiği konserini şehitlerin ruhuna adadığını söyleyen Tuluyhan Uğurlu, "’Mustafa Kemal Atatürk - Güneşin Askerleri’ eserimden bölümler seslendirdim. Çok duygulu bir gündeyiz. Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirdiğim bu konseri hem tüm şehitlerimizin ruhuna adıyorum hem de bütün dünyaya. ‘Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz, siz güle güle gidebilirsiniz’ demenin onurunu yaşıyorum. Zaten Atatürk de bu onuru yaşadığı için ebedileşti ve onunla beraber bu toplum sonsuzlaştı. Bu duyguları, bu muhteşem Ankara güzelliğinde yaşadık" dedi.
Pandemi süreci nedeniyle izleyici alınamayan ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ile ABB TV’den canlı olarak yayınlanan büyüleyici konser, dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

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