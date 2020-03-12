YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Büyükşehir’in akıllı ulaşım projesi Türkiye’ye örnek olacak

Büyükşehir’in akıllı ulaşım projesi Türkiye’ye örnek olacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.03.2020 14:12 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara ulaşım kapsamında ideal bir hizmet sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Bluetooth Teknolojisi’nin Kullanımı ile Mahalle Bazlı Başlangıç/Varış Analizlerinin Yapılması” projesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneğince düzenlenen 2020 yılı “Ulaşımda Aklın Yolu Belediyecilik Ödülü”yle taçlandırıldı.Gelişen teknolojilere ayak uydurmak ve vatandaşa “Akıllı Şehir” çatısı altında daha iyi hizmet sunmak için gerçekleştirdiği çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, ortaya koyduğu “Bluetooth Teknolojisi’nin Kullanımı ile Mahalle Bazlı Başlangıç/Varış Analizlerinin Yapılması” projesiyle Türkiye’de bir ilke imza atarak ödül aldı.Projenin şehir ölçeğinde seyahat sürelerinin belirlenmesi ve sürücülere değişken mesaj işaretleri aracılığıyla bilgi sağlaması hem kentteki hareketliliğin anlaşılarak ulaşım planlarında daha etkin ve verimli kullanımına olanak tanıyacak hem de trafikte yaşanan zaman kaybının önüne geçilecek.Metropol şehirlerin yoğun göç alması ve buna bağlı olarak trafikte meydana gelen kargaşa en büyük sıkıntı arasında yer alıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara ulaşım kapsamında ideal bir hizmet sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Bluetooth Teknolojisi’nin Kullanımı ile Mahalle Bazlı Başlangıç/Varış Analizlerinin Yapılması” projesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneğince düzenlenen 2020 yılı “Ulaşımda Aklın Yolu Belediyecilik Ödülü”yle taçlandırıldı.
Gelişen teknolojilere ayak uydurmak ve vatandaşa “Akıllı Şehir” çatısı altında daha iyi hizmet sunmak için gerçekleştirdiği çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, ortaya koyduğu “Bluetooth Teknolojisi’nin Kullanımı ile Mahalle Bazlı Başlangıç/Varış Analizlerinin Yapılması” projesiyle Türkiye’de bir ilke imza atarak ödül aldı.
Projenin şehir ölçeğinde seyahat sürelerinin belirlenmesi ve sürücülere değişken mesaj işaretleri aracılığıyla bilgi sağlaması hem kentteki hareketliliğin anlaşılarak ulaşım planlarında daha etkin ve verimli kullanımına olanak tanıyacak hem de trafikte yaşanan zaman kaybının önüne geçilecek.
Metropol şehirlerin yoğun göç alması ve buna bağlı olarak trafikte meydana gelen kargaşa en büyük sıkıntı arasında yer alıyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca vücut bulan akıllı ulaşım projesi, Türkiye’de bir ilk olmasından dolayı yerel belediyelere yeni bir bakış açısı kazandıracak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Vanlı judoculardan büyük başarı

Vanlı judoculardan büyük başarı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:19
Sabah
06:39
Öğle
12:45
İkindi
16:05
Akşam
18:42
Yatsı
19:56

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Gizemnur Eczanesi
Sehitkamil
Gülşen Çayırlı Eczanesi
Sehitkamil
Merve Şehir Eczanesi
Sehitkamil
Su Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Derya Atay Eczanesi
Sahinbey
Didem Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.