Büyükşehir’in arabalı sinema günlerine yoğun ilgi

Gaziantep’TE Hitit Kültür Kapısı ve Alleben Göleti’nde düzenlenen “Arabalı Sinema Günleri” nde bin 343 kişi, etkinliklerin devam ettiği 6 gün boyunca film izlemenin keyfini sürdü.

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de 1 Temmuz’da başlayan normalleşme sürecinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Arabalı Sinema Günleri" gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla organize edilen etkinlgin ilk gününde Oğuzeli Kavşağı’nda bulunan Hitit Kültür Kapısı’nda perdeyi açtı. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe yönelik yoğun ilgi gösterildi, 24 saatlik kısa bir süre içerisinde kontenjanlar doluluk oranına ulaştı.

Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin’in başrollerini paylaştığı “Aşk Tesadüfleri Sever” sinemasıyla start veren film gösterimi “Selvi Boylum Al Yazmalım”, "Sarıkamış Çocukları”, "Anadolu Kartalları” gibi filmler yer aldı.

Hitit Kültür Kapısı ve Alleben Göleti’nde izleyicilerin ağırlandığı sinema şöleninde gazi şehirliler, Türkiye genelinde pandemi sonrası yeni normallere uygun etkinliklere imza atarak hiçbir belediyeden geri kalmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

