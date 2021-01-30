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Büyükşehirin Balbey Projesi ortak akıl toplantıları sürüyor

30.01.2021 12:00 | Son Güncelleme:
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Büyükşehirin Balbey Projesi ortak akıl toplantıları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Balbey Mahallesi’nde uygulanacak Kentsel Yenileme Projesi ile ilgili çalışmalarını BALDER ve Harita Mühendisleri Odası, üyelerini bilgilendirerek, görüş ve önerilerini aldı.Antalya Büyükşehir Belediyesi, her aşaması Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarıyla hayata geçirilen Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi’ni meslek odaları ve STK’larla paylaşmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Balbey Mahallesi’nde uygulanacak Kentsel Yenileme Projesi ile ilgili çalışmalarını BALDER ve Harita Mühendisleri Odası, üyelerini bilgilendirerek, görüş ve önerilerini aldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, her aşaması Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarıyla hayata geçirilen Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi’ni meslek odaları ve STK’larla paylaşmaya devam ediyor. Projede gelinen son durum Balbey Mahallesi ve Bölgesi Koruma Kentsel Yenileme Geliştirme Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği (BALDER) üyeleri ile paylaşıldı. Ayrıca Harita Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Kocaer, 2. Başkan Serter Kocababa ve Yönetim Kurulu üyeleri Hilmi Dal, Mehmet Doğan ve Hakan Sarı’nın katıldığı toplantıda da Balbey Kentsel Yenileme Projesi ele alındı.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Alper Gökçay, projeyi BALDER Başkanı Coşkun Karadoğan ve dernek üyelerine anlattı. Derneğin görüş ve taleplerinin projeye yansıtılması yönünde fikir alışverişi yapıldı.
"Balbey sakinleriyle şekilleniyor"
Başkan Danışmanı Alper Gökçay, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi ANTEPE İnşaat A.Ş. tarafından yürütülen ve Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi’ni ilgili meslek odaları ve Balbey sakinleri ile birlikte şekillendirmeye devam ettiklerini söyledi. Projeye bu yıl içinde başlamayı hedeflediklerini anlatan Gökçay, hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda güvenlik sorununu çözmüş olarak, Balbey’de hak sahiplerinin modern bir yaşam sürmesine imkan verecek şekilde projeyi hayata geçireceklerini kaydetti.

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