YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Büyükşehir’in ’borç yapılandırma’ fırsatı 1 Şubat’a uzatıldı

Büyükşehir’in ’borç yapılandırma’ fırsatı 1 Şubat’a uzatıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.01.2021 15:45 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7256 kanun kapsamında belediyeye olan borçları peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatı sunuyor.Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7256 kanun kapsamında belediyeye olan borçları peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatı 1 Şubat 2021’e kadar uzatıldı.

Büyükşehir’in ’borç yapılandırma’ fırsatı 1 Şubat’a uzatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7256 kanun kapsamında belediyeye olan borçları peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatı sunuyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7256 kanun kapsamında belediyeye olan borçları peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatı 1 Şubat 2021’e kadar uzatıldı. Daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen yapılandırma için son başvuru tarihi 1 Şubat 2021’e kadar uzatıldı. 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkânı sağlanacak. Belediyeye olan borçları peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatında son gün 1 Şubat 2021 olarak düzenlenirken, sisteme giriş için e-belediye sisteminin kullanılması gerekiyor.
Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenler, ister Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’na gelerek, isterse ebelediye.kayseri.bel.tr adresine girerek yapılandırma işlemini yapabilecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
12:47
İkindi
15:13
Akşam
17:34
Yatsı
18:57

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.