Büyükşehir’in bütçesi 1 milyar 350 milyon TL

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı mecliste ayrıca 2021 yılı bütçesi de oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste yapılan oylamada 2021 yılının bütçesi 1 milyar 350 milyon TL olarak belirlenirken, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin bütçesi ise 690 milyon TL olarak onaylandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Başkanlığında bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 2021 yılı bütçesi 1 milyar 350 milyon TL olarak oy birliğiyle onaylandı. 2021 yılının bütçesinin yüzde 38’i yatırımlara ayrılırken, Büyükşehir Belediyesi kurulduğundan bu yana ilk kaz borçlanmada bulunmadı.

Mecliste bütçe görüşmelerinde CHP Grubu oylamada kabul oyu verirken, bütçeyle ilgili eleştirilerde de bulundu. CHP Grubu bütçede yer alan bazı gelirlerin geçen yıla göre düşüş gösterdiğini konusunda eleştiride bulunurken,

AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin ise bütçenin gelir ve gider dengesinden oluştuğunu dile getirdi.