Büyükşehir’in bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Kasım ayı bütçe görüşmeleri tamamlandı. Önceki görüşmelerde ilçe belediyelerinin bütçeleri kabul edilirken son yapılan oturumda da Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılına ilişkin bütçesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki meclis oturumunda yaptığı konuşmada, “Erzurum’da hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek için küresel değer üreten, yaşam kalitesi yüksek, çağdaş ve planlı, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini muhafaza etmeye önem veren yönetim anlayışımız çerçevesinde, hayata geçirdiğimiz marka projelerle kadim kentimiz, her alanda büyük bir ivme yakaladı” dedi.

“Yatırım bütçesi kullanımında yıllardır sürekli zirvede olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde de yatırımdan asla eksik durmadı” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: “Ülkelerin ekonomik buhran yaşadığı bu süre zarfında bile gerek Hükümetimiz gerekse de Büyükşehir Belediyemiz hem vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşıladı hem de yatırım seferberliğini sürdürdü. Biz bundan 6 yıl önce bu kürsülerden hatırlarsanız ‘Bizler sıradan bir belediyecilik yönetimi sergilemeyeceğiz’ ‘Biz bu şehrin derdini dert edinerek istihdam da dahi fabrikalar açacağız’ demiştik, hamd olsun açtık ve yeni fabrikaları da açarak Evelallah bu kentin işsizlik problemini de ortadan kaldıracağız. ‘Biz tarım ve hayvancılıkta da gece gündüz demeden çalışacağız, üreteceğiz’ demiştik şükürler olsun bu sektörde Avrupa’da dahi olmayan tesisleri şehrimize kazandırdık. ‘Biz dar gelirli kardeşlerimizin de bir evi bir yuvası olacak dedik ve sözümüzü tuttuk’ Şimdiye kadar 3 bin konut ürettik.”

“Pandemi döneminde bile yatırım yaptık”

Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin salgınla mücadele döneminde bile şehir genelinde yatırımlara devam ettiğini bildirdi. Sekmen, sözlerini şöyle noktaladı: “Erzurum binlerce turisti ağırlayan bir kentti bundan 6 yıl önce. Ama şimdi ise 1 milyon 150 turist bu kentin ekonomik ve ticari hayatına katkıda bulunuyor. Şükürler olsun. İnşallah el ve gönül birlikteliğiyle daha güzel projelere hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz. Bakınız, mührü aldığımız sene olan 2014 yılında yüzde 84 gerçekleşen gider bütçesinin yüzde 67’sini yatırım bütçesine ayırdık. Sırasıyla ifade edersek; 2015 yılında yüzde 88 oranındaki harcamanın yüzde 73’ü yatırımdır. 2016 yılı için yüzde 92 olan harcamanın yüzde 77’si yatırımdır. 2017 yılında da yüzde 93 olan harcamanın yüzde 84’ü yatırım bütçesidir. 2018 yılı için yüzde 95 olan harcamanın yüzde 86’sı yatırımdır. 2019 yılında bütçemizin yüzde 91’i de yine yatırım harcamalarında kullanılmıştır. 2020 yılı bütçesinde COVID-19’a rağmen yatırıma ayrılan pay ise yüzde 67’dir. 2021 yılı bütçesi ise 1 milyar 100 milyon TL olarak hazırlanmıştır. İnşallah salgın illetinden bir an önce kurtulup 2021 yılını da eser siyasetine değer katan yeni yatırımlarla taçlandıracağız. İnşallah aziz Erzurumluların destek ve duasıyla Erzurum daha da büyüyecek ve her alanda inşallah başa güreşecek bir il konumuna ulaşacaktır.”