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Büyükşehir’in çevreci yatırımları devam ediyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.07.2020 16:03 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali’nde ikinci etabın yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali’nde ikinci etabın yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başladı. İkinci etapla beraber Bağlarbaşı’nda paneller sayesinde yılda 3 milyon 400 bin kilowatt elektrik üretimi sağlanırken 2 bin 40 ton karbondioksitin doğaya salınımını engellenerek yaklaşık 186 bin ağacı kurtarılmış olacak.
Büyükşehir Belediyesi daha yaşanabilir bir çevre için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey İlçesi Bağlarbaşı mevkiinde Güneş Enerji Santrali inşasına başladı. 2017 yılında birinci etabı tamamlanan santralin ikinci etabı hizmet vermeye başladı. 1 milyon 700 bin kilowattlık ikinci etapta, 100 kilowatt gücünde, 10 adet inverter ve 275 watt gücünde 3 bin 960 polikristalin panel kullanıldı. İkinci etabın tamamlanmasıyla beraber yılda 2 megawatt yani 3 milyon 400 bin kilowatt elektrik üretme kapasitesine çıkan Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali, 2 bin 40 ton karbondioksitin doğaya salınımını engelleyerek yaklaşık 186 bin ağacı kurtarmış olacak. Büyükşehir Belediyesi çevreci yatırımlarıyla ön plana çıkarken yenilenebilir enerji konusunda hedef olarak kurumun elektrik tüketimini yüzde 100 yenilebilir enerjiden karşılamak olarak belirledi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, bu hedefi yakalamak için 2015 yılından itibaren 2 megawattlık Güneş Enerji Santrali, 1 megawattlık Biyogaz Enerji Santrali yapımı gerçekleştirirken yeni uygulama projelerine devam ediyor. Enerji tesislerine yenilerini eklemek amacıyla büyükşehir, Şahinbey İlçesi Deredüzü mevkiinde 483 abone için toplamda 15 megawatt yani 25 milyon 500 bin kilowattlık Güneş Enerji Santrali yapılması için uygulama projeleri hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlanan çalışmalar tamamlandıktan sonra Büyükşehir, tüm elektrik tüketimini yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından üreten Türkiye’de ki ilk ve tek belediye olacak.

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