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Büyükşehir’in Covid-19 eğitimleri devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.10.2020 13:08 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında Özel Mürüvvet Evyap Özel Eğitim Okuluna Covid-19 eğitimi verildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgınına karşı mücadeleye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında Özel Mürüvvet Evyap Özel Eğitim Okuluna Covid-19 eğitimi verildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgınına karşı mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi çerçevesinde Özel Mürüvvet Evyap Eğitim Okulu’na Covid-19 eğitimi verildi. Sağlık Eğitim Birimi tarafından verilen eğitimde, Özel eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde enfeksiyon riskini azaltmak için korunma ve kontrol önlemlerine çalışan, öğrenci ve ailelerin dikkat etmesi gerektiği belirtti. Ayrıca salgına karşı sosyal mesafe, maske kullanımı ve el yıkama konusuna dikkat çekildi.
İştahsızlık, kilo kaybı, ishal, halsizlik ve durgunluk, eklem ve baş ağrısı, karın bölgesinin şişmesi, görme sorunları, gözün sulanması, solunum sorunları ve nezle, denge sorunlarının Covid-19 belirtisi olduğu söylenen eğitimde salgının bulaşma yolunun damlacık ve temas yoluyla olduğu belirtildi. Ayrıca mevsimsel grip gibi yakın temas, öksürük, aksırık ve tokalaşma gibi yollarla salgının insanlar arasında yayılım gösterebildiğinin unutulmaması gerektiği ifade edildi. Salgından korunmak için maske kullanılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, buruna, ağıza ve gözlere temas ettirilmemesi gerektiği açıklandı.

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