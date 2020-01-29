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Büyükşehir’in depremzedelere desteği sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 29.01.2020 15:30 | Son Güncelleme

Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaraların sarılmasına destek oluyor.

Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaraların sarılmasına destek oluyor. Kumluca Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen sebze ve meyveler Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından depremzedelere dağıtıldı. Afetzede vatandaşlara sıcak yemek, battaniye yardımı ve uzman desteği devam ediyor.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerini bölgeye gönderen Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara destek oluyor. 21 kişilik Antalya İtfaiyesi Ekibi, arama kurtarma faaliyetlerinin sona ermesiyle Antalya’ya dönmüştü. Bölgede kalan Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ise vatandaşların yaralarını sarıyor.
Yardımlar evlere ulaştırıldı
Depremin hemen ardından bölgeye ulaşan Büyükşehir Sosyal Hizmet ekipleri AFAD ile koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Kumluca Belediyesi’nce deprem bölgesine gönderilen 20 ton yaş sebze ve meyve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin organizasyonunda Sivrice’nin 12 mahallesine dağıtıldı. Ekipler, gönderilen erzakları kasalarla taşıyarak tek tek vatandaşların evlerine kadar ulaştırdı. Büyükşehir ekipleri ayrıca, Sivrice’de artçı sarsıntılar nedeniyle dondurucu soğukta çadırda kalan vatandaşlara bin adet battaniye dağıttı.

5 bin kişilik sıcak yemek
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Elazığ’a gönderdiği Mobil Aşevi de vatandaşlara sıcak yemek veriyor. Mobil Aşevi, her gün Elazığ’da vatandaşlara 5 bin kişilik sıcak yemek ikramında bulunuyor. Depremzedelere Mobil Aşevi ile öğle ve akşam öğünlerinde üç çeşit sıcak yemek imkanı sağlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sosyal hizmet uzmanları da artçıların devam ettiği deprem bölgesindeki vatandaşlara sosyal danışmanlık hizmeti veriyor. Uzmanlar vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek, hangi malzemeye ihtiyaç varsa bu malzemelerin sevk ve koordinasyonunu sağlıyor.

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