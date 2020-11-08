Büyükşehir’in e-spor turnuvası sona erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Akdeniz Üniversitesi E-spor Topluluğu iş birliği ile Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen ‘Antalya FIFA 2020 E-spor Turnuvası’nda dereceye girenler ödüllerini aldı. Tek maç eleme usulü yapılan turnuvada Hüseyin İlkaya birinci oldu.

Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen ‘Antalya FIFA 2020 E-spor Turnuvası’ çekişmeli maçlara sahne oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Akdeniz Üniversitesi Elektronik Spor Topluluğu iş birliğinde düzenlenen turnuvada 128 oyuncu dereceye girebilmek için mücadele etti. Pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleşen turnuvada son dörde kalan Hüseyin İlkaya birinci, Fırat Uğur ikinci, Cem Akkuş üçüncü, Alkım Utku Uç ise dördüncü oldu.

Hüseyin İlkaya birinci oldu

Gün boyu süren turnuvaya katılan tüm oyunculara spor çantası, Antalyaspor forması ve madalya hediye edildi. Turnuvanın birincisi Hüseyin İlkaya 3 bin liralık ödülün sahibi olurken, İlkaya ödülünü Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay’dan aldı. Turnuvanın ikincisi Fırat Uğur ise 2 bin TL’lik ödülün sahibi olurken Uğur’a ödülünü Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deveci verdi. Fırat Uğur, turnuvada keyifli zaman geçirdiklerini belirterek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda Başkanımız Muhittin Böcek de sağlığına kavuşur ve bir sonraki turnuvada onu da aramızda görürüz” dedi.

Turnuvanın devamını istediler

Turnuvanın üçüncü olarak bin TL’lik ödülün sahibi olan Cem Akkuş ise ödülünü Akdeniz Üniversitesi E-Spor Topluluğu Başkanı Furkan Büber’den aldı. Akkuş turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu tarz turnuvaları yaşadığım şehirde görmek çok güzel. Antalya Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu tür turnuvaların daha da gelişerek devam etmesini dilerim” diye konuştu. Turnuvanın dördüncüsü Alkım Utku Uç’a ise madalya, futbol topu ve Milli Takım forması hediye edildi. Uç’a ödülünü Akdeniz Üniversitesi E-Spor Topluluğu Başkan Yardımcısı Berk Dengiz verdi.

