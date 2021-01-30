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Büyükşehir’in en anlamlı şiir seslendirme yarışması sonuçlandı

30.01.2021 10:35 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir’in en anlamlı şiir seslendirme yarışması sonuçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK A.Ş.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK A.Ş. tarafından düzenlenen ve 781 ortaokul, 234 lise öğrencisi olmak üzere toplam bin 15 öğrenci katıldığı ‘Asım’ın Nesli, Akif’in Şiirlerine Ses Veriyor’ Şiir Okuma Yarışması sonuçları açıklandı.
Kültürel ve sanatsal etkinliklerden faydalanabilmeleri ve gençlerin bu alandaki eksikliklerinin de giderilmesi için 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’un vefatının yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında KAYMEK Gençlik Merkezleri, “Asım’ın Nesli, Akif’in Şiirlerine Ses Veriyor” adlı Şiir Okuma yarışması düzenledi.
27 Aralık 2020 - 10 Ocak 2021 tarihleri arasında www.kaymekyarisma.com internet sitesi üzerinden kentte öğretim gören ortaokul ve lise öğrencileri yarışmaya katılım sağladı. Bu anlamda yarışmaya 781’i ortaokul 234’ü lise kategorisinde olmak üzere toplam 1015 başvuru yapıldı. Yarışmada millî şairimiz Mehmet Akif’in 52 farklı şiirinde en çok seslendirilen şiirler, Zulmü Alkışlayamam (277), İstiklal Marşı (96), Birlik (87) ve Cenk (84) oldu.
Edebiyat öğretmenleri, iletişim eğitmenleri, şair- yazar, şiir yorumcusu ve yöneticilerden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ortaokul kategorisinde birinci Gökalp Müftüoğlu, ikinci Bedriye Malkoç, üçüncü Hasan Bilal Fındıkçı olurken, Efe Batın Alagöz, Feyyaz Eymen Atlı ile Özge Şeref ise mansiyon ödülü kazandı.
Lise kategorisinde ise birinci Ahmet Talha Polat, ikinci Sevimnaz Karataş, üçüncü Muhammet Düzgün olurken, Abdallah Seyfedin Abdulgefur, Fatma Nur Höbek ile Yusuf Hamza Özmeşe ise mansiyon ödülü kazandı. Dereceye giren ve ödül hakkı kazanan gençler ileriki bir tarihte düzenlenecek olan ödül töreninde ödüllerini alacak. Ödül töreni tarihi ve yeri daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KAYMEK A.Ş.nin resmî sosyal medya hesaplarından ve internet sitelerinden duyurulacak.

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