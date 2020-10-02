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Büyükşehirin Engelli Mola Evleri açılıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 02.10.2020 13:04 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, pandemi nedeniyle kapalı olan Engelli Mola Evleri 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tekrar hizmet vermeye başlayacak.Pandemi nedeniyle kapalı olan Büyükşehir Belediyesi’nin Engelli Mola Evleri 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren kapılarını özel bireylere tekrar açıyor.

Büyükşehirin Engelli Mola Evleri açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, pandemi nedeniyle kapalı olan Engelli Mola Evleri 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tekrar hizmet vermeye başlayacak.
Pandemi nedeniyle kapalı olan Büyükşehir Belediyesi’nin Engelli Mola Evleri 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren kapılarını özel bireylere tekrar açıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Kepez ilçesindeki ‘Demirgül Mola Evi’, Muratpaşa ilçesindeki ‘Falez Mola Evi’ ve Konyaaltı ilçesindeki ‘Pınarbaşı Mola Evi, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğler doğrultusunda hizmet verecek.
HES kodu sorgulanacak
Pandemi kuralları çerçevesinde mola evlerinde sabah ve akşam grupları oluşturuldu. Engelli birey haftanın bir günü 4 saat mola evinden hizmet alabilecek. Mola evinde aynı anda en fazla 3 engelli birey bulunacak. Engelli bireylerin aileleri, hizmetten faydalanabilmek için Mola Evleri ile irtibata geçerek randevu alabilecek. Mola Evlerine girişte engelli bireylerin ateşleri ölçülüp, HES kodu sorgulaması yapılacak.
Ailelerin engelli çocuklarını güvenle emanet edebildiği Mola Evleri, özel bireylerin sosyal becerilerini geliştirebileceği alanlar olarak öne çıkıyor. Proje, ailelerin sosyal ve kültürel yaşama entegre olabilmelerini, çocuklarıyla ilgilenirken yapamadıkları günlük rutin işlerini de yapabilmelerine imkan tanıyor.

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Muratpasa
Cumhuriyet Eczanesi
Muratpasa
Defne Eczanesi
Muratpasa
Hira Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Cerensu Eczanesi
Kepez
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