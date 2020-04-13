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Büyükşehir’in Evde Sağlık Hizmeti yaşlı bireyleri yalnız bırakmıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 13.04.2020 12:45 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Evde Sağlık Hizmeti ile 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların tıbbi takip ve muayenelerini evlerine giderek, uygulamaya devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Evde Sağlık Hizmeti ekipleri, kayıtlı hastalarına rutin ziyaretlerini sürdürürken, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların da yardımına koşuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Evde Sağlık Hizmeti ile 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların tıbbi takip ve muayenelerini evlerine giderek, uygulamaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Evde Sağlık Hizmeti ekipleri, kayıtlı hastalarına rutin ziyaretlerini sürdürürken, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların da yardımına koşuyor. Evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engellilere sağlık hizmeti verilirken, doktora gitmesi gereken hastalara da ambulansla hastaneye ulaşım hizmeti sunuluyor.
Bu kapsamda 88 yeni ihtiyaç sahibi evde sağlık hizmetinden yararlanırken, 316 vatandaşa doktor ve hemşire ziyareti, 131 vatandaşa ücretsiz hasta nakil hizmeti sunuldu. Kan alma, enjeksiyon, malzeme temini ve pansuman hizmetlerini ücretsiz olarak veren evde sağlık ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiriyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin evde sağlık hizmetinden yararlanan 69 yaşındaki Mehmet Tuzcu ve eşi 70 yaşındaki Zeynep Tuzcu, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mehmet Tuzcu, “Astım, kalp ve şeker hastalığım var. Yasak olduğu için dışarıya da çıkamıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nden doktor ve hemşiremiz her zaman bizleri kontrole geliyor. Bir ihtiyacımız olduğu zaman arıyorum hemen karşılıyorlar. Benim ve eşimin şeker ve tansiyonumuzu ölçtüler, muayene ettiler. Allah binlerce kere razı olsun. Büyükşehir Belediyemizin hizmetinden memnunuz. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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