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Büyükşehirin ‘Gençlik Atölyeleri’ sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 01.09.2020 13:05 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlerin hayatın her alanında aktif olarak yer alabilmesi, kendi projelerini gerçekleştirebilmeleri ve kişisel gelişimlerine destek olabilmek amacıyla başlattığı online Gençlik Atölyeleri devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından korona virüs önlemleri kapsamında online olarak ‘zoom’ programı üzerinden gerçekleştirilen atölyede, oyunun yaşamdaki ve eğitimdeki yerine değiniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlerin hayatın her alanında aktif olarak yer alabilmesi, kendi projelerini gerçekleştirebilmeleri ve kişisel gelişimlerine destek olabilmek amacıyla başlattığı online Gençlik Atölyeleri devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından korona virüs önlemleri kapsamında online olarak ‘zoom’ programı üzerinden gerçekleştirilen atölyede, oyunun yaşamdaki ve eğitimdeki yerine değiniliyor. Gençler tarafından ilgi gören atölyelerden üçüncüsü olan ’Oyun ve Sektörler Atölyesi’, Öğrenme Tasarımları Kurucusu Tuğba Çanşalı tarafından gerçekleştirildi.
Gençlik Atölyeleri kapsamında; gençlerin kendi projelerini hayata geçirebilmeleri, Antalya ve pandemi sürecinde ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili proje üretebilmeleri adına planlanan “Proje Fikir Atölyesi” de 26 Ağustos ve 29 Ağustos tarihlerinde gençlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Atölyede; ‘Fikir ve proje nedir? Projeler nasıl hayata geçirilir ve bu süreçte hangi konulara dikkat edilmeli?’ gibi konular katılımcılarla paylaşıldı. Atölyelerde ayrıca Antalya’da karşılaşılan sorunlar üzerinden bu sorunların çözümü için nasıl projeler yapılabileceği de konuşuldu ve katılımcı gençler hayata geçirilebilecek projeler konusunda fikirlerini belirtti. Bu fikirler üzerinden belirlenen projeler için hibe programlarına başvurulması amacıyla daha sonra gençlere destek de verilecek.

Sıradaki atölye: ‘E-spor deneyimleri’
Gençlik Atölyelerinin dördüncüsü olan E-Spor Deneyimleri Atölyesi, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek. Atölyede, E-spor oyuncusu olan Lise Öğrencisi Azra Döngel ve Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer tarafından Azra’nın E-spor oyuncusu olma süreciyle ilgili deneyimleri paylaşılacak. E-spor nedir, dijital oyunlara ailelerin bakışı, E-spor bir kariyer alanı mıdır? gibi konuların ele alınacağı atölye online olarak zoom programı üzerinden gerçekleşecek. Programa abbsporhizmetleri.com internet adresinden online olarak başvurmak mümkün.
Başkan Muhittin Böcek’in “E-sporda Gelecek Var” diyerek seçim vaatleri arasında da yer alan E-spor projeleri için bir başlangıç olan bu atölyede, özellikle ailelerin bilgilendirilmesi amaçlanıyor. E-sporla ilgili yakın zamanda turnuvalar düzenlenmesi planlanıyor.

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Ertan Eczanesi
Muratpasa
Feyza Eczanesi
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Flora Eczanesi
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İbrahim Özer Eczanesi
Muratpasa
Akyıldız Eczanesi
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