YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Büyükşehir’in ilaçlama ve dezenfekte çalışması sürüyor

Büyükşehir’in ilaçlama ve dezenfekte çalışması sürüyor

ERZURUM HABERLERİ  | 13.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde dezenfeksiyon seferberliği devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde dezenfeksiyon seferberliği devam ediyor. Belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının tamamının ilaçlanarak dezenfekte edildiği Erzurum’da, okullar, kütüphaneler ve kamuya ait ortak kullanım alanları için de harekete geçildi. Erzurum merkezdeki okullar, kütüphaneler ve bunların yanı sıra kamuya ait tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, en ince ayrıntıyı bile göz önünde bulunduruyor.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, vatandaşların toplu hizmet aldıkları hemen her ortamda rutin dezenfeksiyon işlemini zaten uyguladıklarını anımsatarak, “Erzurum’da zaten periyodik aralıklarla yürüttüğümüz dezenfeksiyon işlemlerini Koronavirüs’e karşı korunma tedbirleri kapsamında şu anda yoğunlaştırmış bulunuyoruz” dedi.
Erzurum’da toplu ulaşım araçları, otobüs durakları ve kamuya açık alanların ilaçlanması suretiyle sıklaştırılan dezenfekte sürecine, okullar, kütüphaneler ve kamuya ait tüm ortak kullanım alanlarını da dahil ettiklerini kaydeden Başkan Mehmet Sekmen, “Süreçte virüse karşı hem sağlam bir koruma kalkanı oluşturmuş ve hem de vatandaşlarımızın sağlığı için hijyen faktörünü ön planda tutmuş olacağız. Ekiplerimiz bu manada çok yoğun bir çalışma sergiliyor. Her türlü bakteri ve virüs tehlikesini ortadan kaldırabilecek nitelikteki dezenfektan ilaçlarla tüm toplu ve ortak kullanım alanlarını steril hale getiriyoruz” diye konuştu. Başkan Sekmen, toplu korunma çalışmalarının yanında, bireysel tedbirlerin de büyük önem taşıdığının altını çizerek, “Bu süreci hep birlikte doğru adımlar atarak nihayete erdireceğiz. Bu manada vatandaşlarımız da, kişisel olarak gerekli tedbirleri kesinlikle elden bırakmamalıdır” uyarısında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nden kaçak motor operasyonu

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nden kaçak motor operasyonu

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Mustafakemalpaşa önce yıkanıyor, sonra ilaçlanıyor

Mustafakemalpaşa önce yıkanıyor, sonra ilaçlanıyor

Melike Hatun Camii virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi

Melike Hatun Camii virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi

Öğrencilere başarı belgeleri protokol tarafından verildi

Öğrencilere başarı belgeleri protokol tarafından verildi

Erzurum Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:23
Öğle
12:29
İkindi
15:48
Akşam
18:26
Yatsı
19:44

Erzurum Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Şafak Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Kahramanlar Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

İkiz çocuk yetiştirirken dikkat

İkiz çocuk yetiştirirken dikkat

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Ve Spor Merkezi Hizmete Açılıyor

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Ve Spor Merkezi Hizmete Açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.