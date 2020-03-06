Büyükşehir’in kadınlara yönelik projeleri göz dolduruyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik pozitif ayrımcılık oluşturmak ve toplumsal yaşamda daha çok yer almasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği projeleri geliştirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, “Kadın Dostu Kent” anlayışından hareketle kadınla ailenin korunması, geliştirilmesi, güçlendirilmesi kapsamında oluşturduğu vizyonuyla kurum içi yönetici dağılımında liyakat şartıyla cinsiyet eşitliği sağlayarak, kadının yönetim ve üretim hayatında etkin katkısını sağladı. Ayrıca aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalığı artırmak, kadının sağlığını koruyucu, istihdamını artırıcı kurumsal iş birlikleri geliştirerek nitelikli ve hızlı çözümler bulmak için gerek kamu kurumları gerekse belediyeler çerçevesinde cinsiyet temelli veri tutulması hedefine ulaşmak için büyükşehir, çalışmalarını sürdürüyor.

"Kadınlar GASMEK ile iş hayatına katılıyor"

7 Ocak 2015’te faaliyete başlanmış olan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şehrin gözbebeği Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları’nda (GASMEK), şu ana kadar eğitim gören 240 bin kursiyerden 177 binini kadınlar oluşturuyor, iş hayatına ve üretime katılmak amacıyla kurslardan eğitim alıyor. Ayrıca GASMEK, bu güne kadar 12 bin 200 kadın kursiyerin istihdamına katkı sağladı.

KOSGEB ile yürütülen işbirliğiyle 1 bin 520 kadın kursiyere “Girişimcilik eğitimi” Ünaldı Tekstil Atölyesi’nde 809 Kadın kursiyere eğitim verdi, tekstil ve konfeksiyon sektöründe istihdamları sağlandı. Çeşitli branşlarda eğitim almak amacıyla kurs merkezlerimize gelen kadın kursiyerlerin rahat eğitim almalarını için 3-6 yaş aralığındaki çocuklarının oyun odalarında gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler başlatıldı.

İŞKUR ile yapılan “Uzman Teyze Projesi” kapsamındaysa Cumhuriyet Kurs Merkezi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Akademisi, Mehmet Akif Ersoy Eğitim Akademisi’nde “Çocuk Gelişimi

ve Bakımında Temel Bilgiler ve Etkinlikler Kursu” nda 75 kursiyere eğitim sağlanıyor.

Tarımda kadına destek sürüyor

Üretim hayatında aktif rol oynaması için kadınlara desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi, verilen eğitim ve çalışmalarla, tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek, uygulanabilecek projelerinin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmayı amaçladı. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak “Tarım ve Gastronomi Okulu” projesi kapsamında 260 üyeli Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi’yle ortak çalışacak okul, eğitim desteği sağlayacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2015 yılından bu güne kadar Gaziantep’in bütün ilçelerindeki çiftçi kadınlara 4 buçuk milyon biber fidesi, 100 bin patlıcan fidesi, 100 bin sof domatesi fidesi dağıtıldı. Büyükşehir Nurdağı Moringa Antep Kadın Kooparatifi’ne destek verilirken, 75 kadın çiftçiye bağcılıkla ilgili sertifikalı eğitim programları oluşturdu.

"5 bin kız öğrenci yönetim konusunda tecrübelendi"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından uygulanan “Haydi Kızlar Yönetime Projesi”, kız öğrencilerin yönetimlerde daha etkin rol alması, kadın yöneticilerin kız öğrencilere rol model olması, kendilerinin de emek ve çaba harcadıkları takdirde şehir yönetiminde kadınların yer alabilecekleri konusunda yüreklendirmeyi, üniversiteye giriş sınavı öncesinde motivasyonlarını artırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullardan 11’inci ve 12’nci sınıf kız öğrenciler belediye araçlarıyla okullarından alınarak Büyükşehir Belediyesi’ne getiriliyor. Öğrenciler, Meclis Salonu’nda Başkan Fatma Şahin’in ev sahipliğinde ağırlanıyor. Şubat 2017’de başlayan ve 5 bin kız öğrencinin katıldığı proje çerçevesinde düzenlenen toplantılarda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin deneyimlerini kız öğrencileriyle paylaşmakta. Her öğrenci başkanla birebir fotoğrafı çekilerek, çekilen fotoğraflar çerçeveli bir şekilde okullara gönderiliyor.

"KETEM kanserle mücadelede kadınların yanında"

Büyükşehir Belediyesi, kadın sağlığı alanında bölgede ve Türkiye genelinde örnek olmasını sağlamak amacıyla yenilikçi teknolojik uygulamalardan faydalanılarak ihtiyaçların tespiti ve bunların giderilmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda kansere karşı mücadelede en önemli noktalardan biri olan erken tanı için; şehirde yaşayan 15-69 yaş aralığında bulunan kadınların, tarama, teşhis ve gerekse de tedavi olanaklarını artırmaya yönelik büyükşehir bünyesinde Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) kuruldu. Ayrıca Mobil Mamografi Aracıyla 23 bin kadına tarama ve eğitim hizmeti verildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı’nın verilerine göre Gaziantep, kanser tarama sıralamasında ilk ona giremezken, sosyal belediyecilik alanında yapılan iyileştirme çalışmaları neticesinde Türkiye 4’üncüsü olarak yerini aldı.

“Gelin etmeyin okula gönderin” projesi 42 kız çocuğunun erken evlenmesini engelledi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çocuk evlilikleriyle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan “Gelin Etmeyin Okula Gönderin Projesi”, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi ve ilimizde aktif çalışan 19 sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle yürütülüyor. Proje kapsamında 42 kız çocuğu erken evlenmesi engellendi, eğitimlerine devam etmesi sağlandı. Erken yaşta zorla yaptırılan evliliklerin önlenmesi konusunda kamusal bilinç oluşturarak vatandaşın günlük yaşamına erken yaşta zorla evliliklerin zararlarını yerleştirmek, evliklerle mücadele konusunda toplumda farkındalık sağlamak, erken yaşta, zorla evlendirilen kız çocuklarının bilgi açığını kapatmak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak, çocukların eğitime erişim ve eğitimde kalma süresini artırmak, erken yaşta veya zorla evliliklerin ortadan kaldırmasına yönelik bilgi ve deneyimleri paylaşmak hedeflendi. Lansmanına Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan katıldığı proje kapsamında eğitimler verildi, büyükşehrin Türkiye’de ilk olarak uygulamaya geçirdiği 444 27 00 numaralı Çocuk Gelin Çağrı Merkezi’yle çalışmalar hızlandırıldı.

Kadın konukeviyle hayata yeni bir adım

20 kişi kapasiteli Kadın Konukevi, yasal süreç devam eden ve sığınan kadınların Adli yardım için Gaziantep Barosu, kadınların iş taleplerinin karşılanması konusunda ise İŞKUR ile işbirliği protokolü kapsamında çalışmalar yürütüldüğü Büyükşehir bünyesinde hizmet veriyor. Konukevinde, psikolojik danışmanlık, kreş ve etüt çalışmaları, sanat atölyesi, manevi değerler eğitimi hizmetleri sunuluyor. Öte yandan kadınların bireysel yeterliliklerini artırmak amacıyla GASMEK ile işbirliği halinde okuma yazma, kuaförlük ve çocuk bakımı eğitimleri devreye alındı.

Gebelik okuluyla sağlıklı gebelik

Bilinçli ve sağlıklı bir hamilelik süreci geçirebilmesi için çalışmalarını sürdüren büyükşehir, gebelik, doğum, doğum sonu, yeni doğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı olduğunu değerlendirerek açtığı “Gebe Okulu” 6 bin 400 anne adayına eğitim ve hizmet verdi.

