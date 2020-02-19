Büyükşehirin kalitesi tescillendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sadece kent merkezinde değil ilçelerde de sunduğu yüzme havuzu hizmetinin kalitesi tescillendi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucu Büyükşehir Belediyesi’nin yüzme havuzlarına Temiz Havuz Suyu Sertifikası verildi.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki sosyal ve spor tesisleri ile ilçelerdeki sosyal yaşam merkezlerinde yüzme havuzu imkanı da sunuyor. Yüzme havuzunun bulunduğu tesislerden her yıl on binlerce kişi yararlanıyor. Yüzme havuzu hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilmesi için havuzların bakımına azami derecede özen gösteren Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da sertifikalandırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün Çevre Sağlığı birimi tarafından şehir merkezi ve ilçelerdeki havuzlarda yıl boyunca yapılan kontroller sonucu Büyükşehir Belediyesi havuzlarına Temiz Havuz Suyu sertifikası verildi.

