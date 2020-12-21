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Büyükşehir’in kısıtlama mesaisi

ANTALYA HABERLERİ  | 21.12.2020 16:00 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafiğin yoğun olduğu caddelerde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek bakım ve onarım çalışmalarına devam etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafiğin yoğun olduğu caddelerde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek bakım ve onarım çalışmalarına devam etti. Güllük ve Şarampol Alt Geçitlerinde led aydınlatma monte edilirken, Konyaaltı Sahil yolu onarıldı. Gazi Bulvarı’nda da tel çit çalışması gerçekleştirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını kent içi trafiğin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalar yaparak değerlendiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yaya üst geçit olmasına rağmen vatandaşların orta refüjleri sıklıkla kullandığı Meydan-Mevlana arası ve Gazi Bulvarı üzerinde tel çit çalışması yaptı. Ekipler, trafik kazaları sonucu zarar gören tel çitleri ve bordürleri onarıp yeniledi.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri de Konyaaltı Sahil yolunda deforme olan ve kırılan taşları kaldırarak, yenilerini taş döşedi. Ekipler ayrıca, Güllük ve Şarampol Alt Geçitlerindeki projektör aydınlatmalarının kontrollerini yaparak, arızalı olanların yerine led aydınlatma monte etti.

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