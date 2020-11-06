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Büyükşehir’in korona virüs önlemleri devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 06.11.2020 15:18 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı il genelinde önlem almayı sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı il genelinde önlem almayı sürdürüyor. Aydın’ın bütün ilçelerinde aralıksız olarak gece-gündüz dezenfeksiyon işlemine devam eden ekipler, esnaflar başta olmak üzere hijyen kitleri dağıtıyor.
Alınan tedbirler kapsamında il genelinde talepte bulunan tüm kamu kurumları düzenli olarak dezenfekte edilirken, kurulan dezenfeksiyon istasyonlarında da kamuya hizmet veren araçlar başta olmak üzere gelen tüm araçlar dezenfekte ediliyor. Ayrıca gezici hijyen ekipleri de dükkânlarda dezenfeksiyon işlemi yapıyor. Diğer taraftan okul önlerinde ve semt pazarlarında da hijyen kitleri dağımı düzenli olarak devam ediyor.
Vatandaşların sağlığının korunmasını önemsediklerinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın genelinde ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonuna özel önem verdiklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu "Salgına karşı önlemler almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte duyarlılık göstererek maske kullanmalarını, sosyal mesafeye ve kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini önemle istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sabah
07:32
Öğle
12:57
İkindi
15:47
Akşam
18:12
Yatsı
19:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Aysen Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Başak Eczanesi
Nazilli
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