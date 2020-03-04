YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Büyükşehir’in masa tenisçilerinde hedef 2. Lig

Büyükşehir’in masa tenisçilerinde hedef 2. Lig

MUĞLA HABERLERİ  | 04.03.2020 16:01 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi Takımı, 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu Türkiye 3.

Büyükşehir’in masa tenisçilerinde hedef 2. Lig

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi Takımı, 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu Türkiye 3. Lig Masa Tenisi Müsabakalarında 2. Lige yükselme mücadelesi veriyor.
3 Lig birinci ve ikinci etap müsabakalarında gösterdikleri başarılı mücadeleler sonucu üçüncü etapta yarışmayı garantileyen Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Kadın takımı ikinci lige yükselme yolunda hızla ilerliyor.
İlki Antalya’da ikinci etabı İzmir’de yapılan 3. Lig müsabakalarının ikinci etabında oynanan yedi karşılaşmanın yedisini de alan Masa Tenisi Kadın takımı Trabzon’da oynanacak üçüncü etabı da namağlup alarak 2. Lige yükselmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi Takımında Aytül Güldürür, Selin Sarıkaya, Hatice Söğüt ve Gaye Karataş mücadele ediyor.

Büyükşehir’in masa tenisçilerinde hedef 2. Lig

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Muğla Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:26
Öğle
13:23
İkindi
16:37
Akşam
19:10
Yatsı
20:25

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Ayhan Eczanesi
Merkez
Sayın Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Badem festivalinde en iri yetiştirici ve en çok kıranlar ödüllendirildi

Badem festivalinde en iri yetiştirici ve en çok kıranlar ödüllendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.